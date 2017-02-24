?     Geri Bildirim
Android Messages
TamindirMobilİletişimAndroid Messages - Android Için Mesaj Gönderme Uygulaması

Android Messages

Android Messages İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Android Messages
Android Messages
Android Messages
Android Messages
Android Messages

Tüm sohbetlerinizi tek bir yerden yönetin.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

Mobil platformlardaki mesajlaşma uygulamalarının popülaritesi artmaya devam ederken, Google da kendi SMS uygulaması Android Messages'ı bizlere sundu.

Akıllı telefonlarımızda sıkça kullandığımız ve internet bağlantısıyla çalışan mesajlaşma uygulamalarından farklı olan Android Messages, klasik bir SMS ve MMS gönderme uygulaması olarak geliştirilmiş. Android’in standart mesajlaşma uygulaması yerine kullanabileceğiniz Android Messages, gayet kolay kullanıma sahip başarılı bir uygulama. Material dizayn ile süslenen uygulamanın az yer kaplaması ve hızlı çalışması, tercih etme nedenlerinizden biri olabilir.

Uygulamayı kurduğunuzda, mesajlarınızı uygulamaya aktarma derdi olmadan kullanabiliyorsunuz. Gelen mesajları sağa veya sola kaydırarak arşivleyebildiğiniz gibi, mesaj gönderen kişinin listenizde olmaması durumunda resmine tıklayarak kolayca rehberinize ekleyebiliyorsunuz. Android Messages'ın, klasik mesajlaşma uygulamasından eksik kalır hiçbir yanı bulunmadığından gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Android’in klasik SMS gönderme uygulamasından sıkıldıysanız, modern görünümü ve kullanım kolaylığıyla dikkat çeken Android Messages'ı varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak atayabilirsiniz. Android 4.1 Jelly Bean ve üzeri sürümlerde kullanılabilen Android Messages'ı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Not: Android Messages'ı kullanabilmek için uygulamayı Varsayılan olarak ayarlamanız isteniyor. Daha sonra karar değiştirmeniz durumunda, Ayarlar > Uygulamalar ekranına giderek Android Messages'ı bulun ve Varsayılanları Temizle seçeneğini kullanın.

Android Messages uygulamasını kullanarak reklam SMS'lerini kalıcı olarak nasıl engelleyebileceğinizi bu yazımızda anlattık:

Reklam Mesajları Nasıl Engellenir?

Android Messages için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android
Gereklilik:
Cihaza göre değişir
Üretici:
Google
Android Messages QR Kodu Okutarak İndir

İletişim Popülerleri

  1. WhatsApp Messenger
    WhatsApp MessengerAndroid İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması
  2. Facebook Messenger (APK)
    Facebook Messenger (APK)Android İçin Facebook Mesajlaşma Uygulaması
  3. Snapchat
    SnapchatAndroid İçin Anlık Resim ve Video Paylaşma Uygulaması
  4. Google Chrome
    Google ChromeAndroid İçin Google Chrome Web Tarayıcısı
  5. LINE
    LINEAndroid İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması