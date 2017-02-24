Mobil platformlardaki mesajlaşma uygulamalarının popülaritesi artmaya devam ederken, Google da kendi SMS uygulaması Android Messages'ı bizlere sundu.

Akıllı telefonlarımızda sıkça kullandığımız ve internet bağlantısıyla çalışan mesajlaşma uygulamalarından farklı olan Android Messages, klasik bir SMS ve MMS gönderme uygulaması olarak geliştirilmiş. Android’in standart mesajlaşma uygulaması yerine kullanabileceğiniz Android Messages, gayet kolay kullanıma sahip başarılı bir uygulama. Material dizayn ile süslenen uygulamanın az yer kaplaması ve hızlı çalışması, tercih etme nedenlerinizden biri olabilir.

Uygulamayı kurduğunuzda, mesajlarınızı uygulamaya aktarma derdi olmadan kullanabiliyorsunuz. Gelen mesajları sağa veya sola kaydırarak arşivleyebildiğiniz gibi, mesaj gönderen kişinin listenizde olmaması durumunda resmine tıklayarak kolayca rehberinize ekleyebiliyorsunuz. Android Messages'ın, klasik mesajlaşma uygulamasından eksik kalır hiçbir yanı bulunmadığından gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Android’in klasik SMS gönderme uygulamasından sıkıldıysanız, modern görünümü ve kullanım kolaylığıyla dikkat çeken Android Messages'ı varsayılan mesajlaşma uygulaması olarak atayabilirsiniz. Android 4.1 Jelly Bean ve üzeri sürümlerde kullanılabilen Android Messages'ı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Not: Android Messages'ı kullanabilmek için uygulamayı Varsayılan olarak ayarlamanız isteniyor. Daha sonra karar değiştirmeniz durumunda, Ayarlar > Uygulamalar ekranına giderek Android Messages'ı bulun ve Varsayılanları Temizle seçeneğini kullanın.

Android Messages uygulamasını kullanarak reklam SMS'lerini kalıcı olarak nasıl engelleyebileceğinizi bu yazımızda anlattık:

Reklam Mesajları Nasıl Engellenir?