Android O Developer Preview1
Android O Önizleme Sürümü ile yeni işletim sisteminin özelliklerini test edebilirsiniz
NOT: Android O Developer Preview sadece aşağıdaki cihazlar üzerinde kullanılabilmektedir, bu sistem kalıp dosyaları sadece geliştiricilere yönelik olarak paylaşılmaktadır ve kararlı olarak çalışmayabilmektedirler:
- Nexus 5X
- Nexus 6P
- Nexus Player
- Pixel C
- Pixel
- Pixel XL
Google beklenenden biraz erken davranarak Android O ya da Android 8.0 işletim sistemini bu seneki Goole I/O'dan önce tanıttı. Android O, bir takım yeniliklerle birlikte geliyor. İşte bu Android 8.0 geliştirici önizleme sürümü sayesinde bu yenilikleri kendiniz görebiliyorsunuz.
Geliştiriciler Google'ın yeni mobil işletim sistemiyle uyumlu uygulamalar geliştirebilmek veya mevcut uygulamalarını bu yeni işletim sistemiyle uyumlu hale getirmek için Android O Developer Preview'i kullanabilirler. Android O Developer Preview sayesinde işletim sisteminin gereksinimlerini, işleyiş şeklini öğrenebiliyor, işletim sistemi önizlemesi üzerinde uygulamalarınızı çalıştırarak hataları ve uyumsuzlukları tespit edebiliyorsunuz.
Android O Developer Preview, manuel olarak yüklenmektedir. Bu önizleme sürümünün kalıp dosyasını indirdikten sonra mobil cihazınıza flashlamanız gerekmekte. Bu işlem önizleme sürümü yüklenecek cihazdaki bütün verilerin silinmesine neden olmaktadır. Bu nedenle Android O Developer Preview yüklemeden önce bu duruma dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz.
Android O Developer Preview'i cihazınıza nasıl yükleyeceğinizi bu sayfadan öğrenebilirsiniz:
https://developers.google.com/android/images#instructions
Android O Developer Preview'i cihazınızından kaldırabilmek için cihazınızın işletim sisteminin fabrika kalıp dosyasını indirmeniz, bu kalıp dosyasını el ile yüklemeniz ve cihazınızı sıfırlamanız gerekmektedir. Bu işlem cihazınızdaki bütün verileri silecektir. Nexus ve Pixel cihazların fabrika kalıp dosyaları bu sayfada yer almaktadır:
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
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