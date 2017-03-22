Android O Duvar Kağıtları
Android O Duvar Kağıtları ile telefonunuza Android 8.0 görünümü kazandırabilirsiniz
Android O Duvar Kağıtları eğer akıllı telefonlarınızda, tabletlerinizde veya bilgisayarlarınızda yeni duyurulan Android O ya da Android 8.0 işletim sisteminin görünümüne sahip olmak isterseniz tercih edebileceğiniz bir duvar kağıdı.
Bilindiği üzere Google, yeni Android işletim sistemini beklenenden erken tanıttı. Bu tanıtımla birlikte geliştiricilere Android O önizleme sürümü de dağıtılmaya başlandı. İşte bu önizleme sürümünde Android 8.0'ın yeni yüzü olan özel duvar kağıdı da yer alıyordu. Bu duvar kağıdını farklı cihazlarda kullanmak isterseniz arşiv dosyamızı indirebilir, içinden çıkan resim dosyasını duvar kağıdınız yapabilirsiniz.
Zip formatlı arşiv dosyasını bilgisayarlarınızda Winrar programı ile açabilir, sonrasında içindeki resim dosyasını mobil cihazınıza transfer edebilirsiniz:
Eğer bu arşiv dosyasını Android cihazlarınız üzerinde açmak istiyorsanız Winrar'ın Android sürümünü kullanabilirsiniz;:
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
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