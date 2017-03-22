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Android O Duvar Kağıtları
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Android O Duvar Kağıtları

Android O Duvar Kağıtları İndir Hemen İndir

6.22 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Android O Duvar Kağıtları

Android O Duvar Kağıtları ile telefonunuza Android 8.0 görünümü kazandırabilirsiniz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 43 dakika önce

Android O Duvar Kağıtları eğer akıllı telefonlarınızda, tabletlerinizde veya bilgisayarlarınızda yeni duyurulan Android O ya da Android 8.0 işletim sisteminin görünümüne sahip olmak isterseniz tercih edebileceğiniz bir duvar kağıdı.

Bilindiği üzere Google, yeni Android işletim sistemini beklenenden erken tanıttı. Bu tanıtımla birlikte geliştiricilere Android O önizleme sürümü de dağıtılmaya başlandı. İşte bu önizleme sürümünde Android 8.0'ın yeni yüzü olan özel duvar kağıdı da yer alıyordu. Bu duvar kağıdını farklı cihazlarda kullanmak isterseniz arşiv dosyamızı indirebilir, içinden çıkan resim dosyasını duvar kağıdınız yapabilirsiniz.

Zip formatlı arşiv dosyasını bilgisayarlarınızda Winrar programı ile açabilir, sonrasında içindeki resim dosyasını mobil cihazınıza transfer edebilirsiniz:

İndir2.1 MB
WinRAR
WinRAR Popüler Dosya Sıkıştırma Programı

Eğer bu arşiv dosyasını Android cihazlarınız üzerinde açmak istiyorsanız Winrar'ın Android sürümünü kullanabilirsiniz;:

İndir2.4 MB
RAR for Android
RAR for Android Android için Resmi WinRAR Uygulaması

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Google

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