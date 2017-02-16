Android Toplu SMS Programı, toplu SMS göndermek için geliştirilmiş bir yazılımdır. Android işletim sistemine sahip telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayarak kullanabildiğiniz program ile hızlı bir şekilde toplu SMS atabiliyorsunuz.

Kandil ve bayram gibi özel günlerde tek tek SMS atmaktan sıkıldıysanız Android Toplu SMS Programı ile ücretsiz bir şekilde ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. 900 karaktere kadar mesaj yazmanızı sağlayan program ile 3 kat daha hızlı SMS atabiliyorsunuz. Kendi telefonunuz üzerinden kullandığınız program aynı zamanda excelden numaraları kendine çekebiliyor. Böylece numara yazma derdine de girmiyorsunuz. Kolay kullanımı ve kullanışlı arayüzü ile Android Toplu SMS Programını tercih edebilirsiniz. Öte yandan program ile yolladığınız ilk 15 mesaj tamamen ücretsiz ancak, 15 mesajdan sonraki her mesaja reklam ekleniyor. Bu dertten kurtulmak için ise 150 TL lisans parası ödemeniz gerekiyor.

Nasıl Kullanılır?

Programın kullanımı oldukça basittir. İlk olarak Android telefonunuzun "Geliştirici Seçenekleri" sekmesine ulaşıp "USB Hata Ayıklama" ayarını aktifleştirmeniz ve hemen ardından telefonunuzu USB ile bilgisayarınıza bağlamanız gerekiyor. Telefonunun USB Driver'larını da kurduktan sonra indirdiğiniz programı çalıştırabilir ve mesaj göndermeye başlayabilirsiniz.

Android Toplu SMS Programı'nı bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.