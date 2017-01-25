Android'de Uygulamalar Artık İndirilmeden Kullanılabilecek

İnternetin lider şirketlerinden Google, geride bıraktığımız yıl içinde mobil uygulamaları indirmeden kullanabilmeyi mümkün kılan Instant Apps’i duyurmuştu. Ancak o günden bu yana Instant Apps özelliği ile ilgili bir gelişme olmadı. Hazırlık aşamasında olduğu belirtilen Instant App, geçen uzun zamanın ardından nihayet test aşamasına geldi.

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Google I/O geliştirici konferansında duyurulan Android Instant Apps özelliği kullanıcıların oldukça dikkatini çekmişti. Yeniliklerini ardı arkasına sıralayan Google, geçtiğimiz günlerde çevrimdışı arama özelliğini duyurmasının ardından, bu kez de Instant App özelliği için testlere başlandığını açıkladı. Google’ın bu yeni özelliği ile Android cihazlarda mobil uygulamalar indirilmeden önce kullanıcılar tarafından çevrimdışı olarak test edilebilecek. Google tarafından yapılan ilk açıklamalara göre Instant Apps özelliği uygulamanın sadece bir kez kullanılacağı durumlarda devreye girerek kullanıcılara pratiklik sağlıyor. Ayrıca kullanıcıların hoşuna giden bir uygulamayı denemek amaçlı indirmeden kullanmasını, beğenmezlerse uygulamayı indirmemelerini mümkün kılıyor. Böylelikle kullanıcılar merak ettikleri bir uygulamayı çok pratik bir şekilde test edebilecek. Uygulama beğenilmediği takdirde herhangi bir silme işlemi yapmaya gerek kalmıyor çünkü mobil uygulama kapatıldığı anda artık uygulama ile cihaz arasında bir ilişki kalmıyor. Uygulama beğenildiği takdirde ise yine bilindik adımlar takip edilerek uygulama indiriliyor.

Kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacağı aşikar olan Google’ın Instant Apps özelliği şimdilik test aşamasında ve bu aşamanın ne kadar süreceğine dair bir bilgi paylaşılmadı. Ancak önümüzdeki aylarda tüm kullanıcıların bu hizmete erişmesi bekleniyor.

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