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Android'in Bir Sonraki İsmi 'Oreo' Olabilir

Google Android Oreo

Bilindiği üzere Google, yeni sürüm Android işletim sistemlerinin isimlerini şekerler veya tatlı yiyeceklerden seçiyor. Daha önce KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Jelly Bean ve daha pek çok tatlının isimlerinin verildiği sürümlere bir yenisi daha eklenebilir. Şimdilik söylentilere neden olan bir ima, Android'in yeni sürümünün adının 'Oreo' olacağını gösteriyor.

Android'in Kıdemli Başkan Yardımcısı Hiroshi Lockheimer'ın attığı bir twitte, Oreo'ya dair bir ima görülüyor. Lockheimer bunu ima ederken neyi amaçladı bilinmiyor, fakat bir mesaj vermek istediği düşünülüyor. Bununla birlikte, Oreo'nun genel bir tatlı adı olmadığından, Google'ın Android 4.4 KitKat'taki gibi bir ortaklık kurabileceği de ihtimaller arasında yer alıyor.

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 21.02.2017

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