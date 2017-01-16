Android'in Kurucusu Yapay Zeka Odaklı Akıllı Telefon Geliştiriyor

Android'in kurucusu Andy Rubin'i aranızda tanımayan var mı? Varsa bile bugün dünyada milyonlarca akıllı telefonda onun kurduğu işletim sisteminin kullanıldığını artık öğrendiniz. Kendisi aynı zamanda Google Robotics bölümünde robotların geliştirilmesiyle ilgileniyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre Rubin ve ekibi, yakında duyurulacak yapay zeka odaklı bir akıllı telefon inşa ediyorlar. Ekibin ayrıca, yeni akıllı cihazla birlikte çalışacak akıllı ev ürünlerini de geliştirdiği söyleniyor.

Rubin'in yeni şirketinin "Essential" olacağı ve CEO olarak görev yapacağı konuşuluyor. Eğer iddialar doğru çıkarsa Essential'da, Google'ın eski çalışanları olduğu kadar Samsung, Apple ve Magic Leap'den gelen insanlardan oluşan 40 kişilik bir ekip proje ile ilgileniyor.

Bloomberg, Essential'ın yapay zekayı tüketici donanımıyla harmanlayan ve her şeyi güzelce bağlayan akıllı telefonlara odaklanacağını bildiriyor. Essential, akıllı telefonlar, tabletler, aksesuarlar ve bilgisayar işletim sistemi yazılımı için kurulmuş bir marka olarak ABD'de kayıtlı olduğundan, farklı nişlere özel ürünler hayatımıza katabilir.

Essential'ın ilk amiral gemisi akıllı telefonunun, 5.5 inç boyutlarında bir ekrana sahip olması ve üst düzey bir cihaz olması bekleniyor. Ekibin önümüzdeki hafta Las Vegas Tüketici Elektroniği Fuarı 2017'de mobil operatör yöneticileri ile bu cihaz hakkında konuşacağı da raporda belirtiliyor. Diğer yandan cihazın hangi işletim sistemi ile çalışacağına dair de henüz bir bilgi yok.

İddiaların doğru çıkması durumunda Essential'ın yapay zeka odaklı akıllı telefonu devrim yaratacaktır. Ne zaman tanıtılacağı şimdilik meçhul ama biz merakla bekliyoruz.

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