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Android'in Kurucusundan Çerçevesiz Premium Akıllı Telefon Müjdesi

Andy Rubin

Android Inc'in kurucu ortaklarından olan ve şirketini 2005 yılında Google'a satan Andy Rubin, 2014 yılına kadar Google için çalışmaya devam etmiş ve Android sisteminin geliştirilmesine yardım etmişti. Ünlü yazılımcı yaptığı açıklama ile akıllı telefon üretmeye başlayacağını açıkladı.

Ünlü ekonomi mecralarından Bloomberg'e konuşan Andy Rubin, kurduğu Essential Products Inc. isimli yeni şirketi ile birlikte akıllı telefonlar üretmeye başlayacağını söyledi. Apple ve Google'da çalışmış olan 40 kişi ile birlikte kurduğu yeni şirketi için anlaşmalar yapmaya da başlayan Rubin, ABD'nin önemli telefon dağıtımcıları ile konuşmaya başladığını da açıkladı.

Geniş ve kavisli ekran teknolojisine odaklanması beklenen Essential'ın üst düzey ya da amiral gemisi olarak tanımlanan telefonlar üretmesi bekleniliyor. Modüler tasarıma sahip olacağı düşünülen telefonda, seramik arka kapak ve metal çerçeve kullanılması da gündemde. CES 2017 sırasında katıldığı bir konferansta üst düzey akıllı telefonların kaliteli malzeme ile üretilmesinden yana olduğunu söyleyen Andy Rubin'in üreteceği telefon merakla beklenilse de henüz elimizde bu telefona dair detaylı bilgiler yok. iPhone 7 ile benzer bir fiyata çıkacağı konuşulan telefona dair detayların ise ilerleyen günlerde geleceği düşünülüyor. 

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Yazar: - 14.01.2017

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