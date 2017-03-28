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Android'in Mimarı Andy Rubin, Çerçevesiz Telefonunu Gösterdi

Andy Rubin Çerçevesiz Telefonunu Gösterdi

Dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi Android’in yaratıcısı Andy Rubin, neredeyse çerçevesiz tasarımlı yeni akıllı telefonu hakkında ilk bilgileri paylaştı. Twitter üzerinden paylaştığı görselde cihazın önden bir kısmı görülüyor.

Dünya genelinde milyarlarca akıllı cihaza güç veren işletim sistemi Anroid’in mimarı Andy Rubin’in bir süredir akıllı telefon çalışmaları üzerinde olduğunu biliyorduk. Ancak ne cihazın tasarımı ne de donanımı konusunda bilgimiz yoktu. Bugün, Andy Rubin, Twitter hesabı üzerinden gelecek akıllı telefonunun ön panelini açıkça gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Telefonun büyük ilgi göreceğini düşünen Rubin, cihazın teknik detaylarını henüz paylaşmadı. Şu an için tek bildiğimiz; cihazın Rubin’in yeni şirketi Essential Products Inc. tarafından üretildiği ve 2017’nin ortasında pazara sunulacağı.

Android'in Kurucusundan Çerçevesiz Premium Akıllı Telefon Müjdesi

Android'in Kurucusu Yapay Zeka Odaklı Akıllı Telefon Geliştiriyor

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 28.03.2017

Android'in Mimarı Andy Rubin, Çerçevesiz Telefonunu Gösterdi İçin Yorum Yaz

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