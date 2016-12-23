Angry Birds Blast Çıktı, Hemen İndirin

Angry Birds’ün yeni oyunu Angry Birds Blast, Android ve iOS platformları için artık ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Finlandiya’nın Rovio firmasının mobil oyun platformuna kazandırdığı Angry Birds, serinin yeni oyununda geçmiş oyunlara kıyasla bambaşka bir oynama stratejisine sahip. Oynanış bakımından bir başka fenomen oyun olan Candy Crush’ı anımsatan Angry Birds Blast, oyunda yöntem farklı olsa da amacımız yine kuşları özgürlüğüne kavuşturmak olacak.

Türkçe oyun desteğine de sahip olan Angry Birds Blast oyununu hemen mobil platformlara indirilip oynayabilirsiniz.

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