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Angry Birds Blast Çıktı, Hemen İndirin

Angry Birds Blast

Angry Birds’ün yeni oyunu Angry Birds Blast, Android ve iOS platformları için artık ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Finlandiya’nın Rovio firmasının mobil oyun platformuna kazandırdığı Angry Birds, serinin yeni oyununda geçmiş oyunlara kıyasla bambaşka bir oynama stratejisine sahip. Oynanış bakımından bir başka fenomen oyun olan Candy Crush’ı anımsatan Angry Birds Blast, oyunda yöntem farklı olsa da amacımız yine kuşları özgürlüğüne kavuşturmak olacak.

Türkçe oyun desteğine de sahip olan Angry Birds Blast oyununu hemen mobil platformlara indirilip oynayabilirsiniz.

İndir101 MB
Angry Birds Blast iOS
Angry Birds Blast iOS iPhone ve iPad İçin Kızgın Kuşlar Oyunu

İndir
Angry Birds Blast Android
Angry Birds Blast Android Android İçin Kızgın Kuşlar Ouynu

Angry Birds Windows Phone Mağazasından Göç Ediyor!

Angry Birds Goal! Futbol Oyunu Çıktı!

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Yazar: - 23.12.2016

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