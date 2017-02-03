Angry Birds: Dice, kızgın kuşlar ile Las Vegas’a yolculuğa çıktığımız masa oyunu. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan oyunda Angry Birds serisinin her oyununda yer almış karakterler seçilebilir olarak yer alıyor. Yine domuzcukların planlarını suya düşürmek için uğraş veriyoruz.

İster tek başımıza istersek te 2’ye 2 takım halinde oynayabildiğimiz yeni Angry Birds oyunu Angry Birds: Dice, Rovio’nun JOYCITY şirketiyle birlikte geliştirdiği bir yapım olarak karşımızda. Günahlar şehri olarak bilinen Las Vegas’ta neden bulunduğumuzu anlatan kısa bir sinematiğin ardından kendimizi kumar masasında buluyoruz. İlk görevimiz Ross adını taşıyan domuzcuğun tüm parasını almak.

Red, Chuck, Stella, Bomb ve diğer Angry Birds karakterlerinin yer aldığı oyunda sapana dokunarak zarımızı atıyor ve üzerinde bulunduğumuz kutucuğa göre aksiyona giriyoruz. Beceri kartlarımızı kullanarak domuzcuğu masadan silmeye çalışıyoruz. Zara, üzerinde yer aldığımız kutucuk ve sahip olduğumuz kartlara göre farklı hareketler sergileyen kızgın kuşlarımız, kazandıkça kendilerini geliştirebiliyor.

Türkçe dil desteği sunmadığından yabancı dil sorunu olanların oyunun öğretici aşamasında biraz zorlanacağını düşünüyorum. Bunun dışında masa oyunlarından keyif alanlar, Angry Birds serisini de kaçırmayanların keyifle oynayacağı bir mobil oyun Angry Birds: Dice.