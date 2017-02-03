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Angry Birds: Dice
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Angry Birds: Dice

(iOS)
Angry Birds: Dice İndir Hemen İndir

408 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Angry Birds: Dice
Angry Birds: Dice
Angry Birds: Dice
Angry Birds: Dice
Angry Birds: Dice

Kızgın kuşların bu seferki durağı günahlar şehri Las Vegas.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Angry Birds: Dice, Kızgın kuşların lideri Red ve arkadaşlarıyla günahlar şehri olarak bilinen Las Vegas'a adım attığımız bir masa oyunu. Tekli oyuncu modu veya ikişerli takımlar halinde online modda oynama seçenekleri sunan yeni Angry Birds oyunu, iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılmasıyla sevindiriyor.

Zar atarak ilerlemeye dayanan kartlarla oynanan bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkan Angry Birds: Dice, hem iPad’in büyük ekranında da küçük ekranlı iPhone modellerinde de aynı keyifli oynanışı sunuyor bizlere. Red, Chuck, Bomb, Stella ve diğer Angry Birds serilerinin baş karakterleriyle domuzcuklara karşı kumar masasına oturuyoruz. Domuzcukların tüm parasını almaya çalışıyoruz. İşin içine zar girdiğinden şans faktörü de önemli. Şansla birlikte verilen kartları da akıllıca kullanmamız gerekiyor.

Oyunun inceliklerini öğreten öğretici bölümü de (Türkçe değil) içeren oyunun aktif internet bağlantısı gerektirdiğini de unutmadan söyleyeyim. Ek olarak oyunu ücretsiz indirebiliyorsunuz ancak oynama noktasında para harcayıp harcamamak tamamen size bağlı.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
JOYCITY Corp.
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