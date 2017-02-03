Angry Birds: Dice, Kızgın kuşların lideri Red ve arkadaşlarıyla günahlar şehri olarak bilinen Las Vegas'a adım attığımız bir masa oyunu. Tekli oyuncu modu veya ikişerli takımlar halinde online modda oynama seçenekleri sunan yeni Angry Birds oyunu, iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılmasıyla sevindiriyor.

Zar atarak ilerlemeye dayanan kartlarla oynanan bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkan Angry Birds: Dice, hem iPad’in büyük ekranında da küçük ekranlı iPhone modellerinde de aynı keyifli oynanışı sunuyor bizlere. Red, Chuck, Bomb, Stella ve diğer Angry Birds serilerinin baş karakterleriyle domuzcuklara karşı kumar masasına oturuyoruz. Domuzcukların tüm parasını almaya çalışıyoruz. İşin içine zar girdiğinden şans faktörü de önemli. Şansla birlikte verilen kartları da akıllıca kullanmamız gerekiyor.

Oyunun inceliklerini öğreten öğretici bölümü de (Türkçe değil) içeren oyunun aktif internet bağlantısı gerektirdiğini de unutmadan söyleyeyim. Ek olarak oyunu ücretsiz indirebiliyorsunuz ancak oynama noktasında para harcayıp harcamamak tamamen size bağlı.