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Angry Birds Match
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Angry Birds Match

Angry Birds Match İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Angry Birds Match
Angry Birds Match
Angry Birds Match
Angry Birds Match
Angry Birds Match

Tüm yavruları bulup partiyi başlatmalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Angry Birds Match, Rovio tarafından geliştirilen Kızgın Kuşlar serisinin yeni oyunu. Android platformuna ücretsiz çıkış yapan oyunda parti ortamını alt üst eden domuzcuklarla mücadele ediyoruz. Kaçışan yavru kuşları bulup partinin devam etmesini sağlamalıyız.

Yeni Angry Birds oyununda parti havasını bozan sevimsiz domuzcukları partiye davetsiz misafir olarak geldiklerine bin pişman ediyoruz. Kendi hallerinde eğlenen, kızgın kum, güneş ve denizin tadını çıkaran yavru kuşların eğlenceli ortamını darmadağın eden domuzcuklar bunu hak ediyor. Bir yandan domuzcuklarla uğraşırken diğer yandan kaçan yavruları bulmaya çalışıyoruz. Partinin yeniden başlaması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor.

Klasik üçlü eşleştirme formunda hazırlanan yeni Angry Birds oyununda 300’den fazla zorlu bölüm yer alırken, çılgın partiyi devam ettirmek adına çıktığımız bu yolda birbirinden şirin 50 yavru ile tanışıyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 5.0 ve üzeri
Üretici:
Rovio Entertainment Ltd
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