Angry Birds Match
Tüm yavruları bulup partiyi başlatmalısınız.
Angry Birds Match, Rovio tarafından geliştirilen Kızgın Kuşlar serisinin yeni oyunu. Android platformuna ücretsiz çıkış yapan oyunda parti ortamını alt üst eden domuzcuklarla mücadele ediyoruz. Kaçışan yavru kuşları bulup partinin devam etmesini sağlamalıyız.
Yeni Angry Birds oyununda parti havasını bozan sevimsiz domuzcukları partiye davetsiz misafir olarak geldiklerine bin pişman ediyoruz. Kendi hallerinde eğlenen, kızgın kum, güneş ve denizin tadını çıkaran yavru kuşların eğlenceli ortamını darmadağın eden domuzcuklar bunu hak ediyor. Bir yandan domuzcuklarla uğraşırken diğer yandan kaçan yavruları bulmaya çalışıyoruz. Partinin yeniden başlaması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor.
Klasik üçlü eşleştirme formunda hazırlanan yeni Angry Birds oyununda 300’den fazla zorlu bölüm yer alırken, çılgın partiyi devam ettirmek adına çıktığımız bu yolda birbirinden şirin 50 yavru ile tanışıyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 2
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 5.0 ve üzeri
- Üretici:
- Rovio Entertainment Ltd
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