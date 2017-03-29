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Angry Birds Match
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Angry Birds Match

(iOS)
Angry Birds Match İndir Hemen İndir

173 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Angry Birds Match
Angry Birds Match
Angry Birds Match
Angry Birds Match
Angry Birds Match

Yavru kuşların partisi yarıda kesildi. Onlara yardım edin.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Angry Birds Match, Rovio’nun seriye dönüşen popüler Kızgın Kuşlar oyununun yenisi. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan yapımda bu sefer bir partiye davetliyiz. Çılgınca eğlenen yavru kuşların keyiflerini bozan domuzcuklar karşılarında elbette bizi buluyorlar.

iPhone ve iPad’de oynanabilen yeni Angry Birds oyununda adada parti veren yavru kuşların eğlencesini bölen, parti ortamını darmadağın eden domuzcuklarla mücadele ediyoruz. Domuzcukların baskınından korkup sağa sola kaçan yavru kuşları bir araya getirerek partinin devam etmesini sağlamamız isteniyor. Red, Bomb, Chuck ve diğer kuşlardan yardım isteyerek şirin yavruları buluyoruz.

Offline oynama seçeneği sunan yeni Kızgın Kuşlar oyunu, klasik üçlü eşleştirme oyunlarından farksız. 300’den fazla bölüm boyunca 50’ye yakın yavru kuşla tanışıyoruz. Onları bulup partinin yeniden düzenlenmesini sağlamak için her bölümde 4 veya daha fazla sayıda objeyi yan yana getirerek domuzcukları yok etmemiz yeterli oluyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Rovio Entertainment Ltd
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