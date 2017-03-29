Angry Birds Match(iOS)
Yavru kuşların partisi yarıda kesildi. Onlara yardım edin.
Angry Birds Match, Rovio’nun seriye dönüşen popüler Kızgın Kuşlar oyununun yenisi. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan yapımda bu sefer bir partiye davetliyiz. Çılgınca eğlenen yavru kuşların keyiflerini bozan domuzcuklar karşılarında elbette bizi buluyorlar.
iPhone ve iPad’de oynanabilen yeni Angry Birds oyununda adada parti veren yavru kuşların eğlencesini bölen, parti ortamını darmadağın eden domuzcuklarla mücadele ediyoruz. Domuzcukların baskınından korkup sağa sola kaçan yavru kuşları bir araya getirerek partinin devam etmesini sağlamamız isteniyor. Red, Bomb, Chuck ve diğer kuşlardan yardım isteyerek şirin yavruları buluyoruz.
Offline oynama seçeneği sunan yeni Kızgın Kuşlar oyunu, klasik üçlü eşleştirme oyunlarından farksız. 300’den fazla bölüm boyunca 50’ye yakın yavru kuşla tanışıyoruz. Onları bulup partinin yeniden düzenlenmesini sağlamak için her bölümde 4 veya daha fazla sayıda objeyi yan yana getirerek domuzcukları yok etmemiz yeterli oluyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve üzeri
- Üretici:
- Rovio Entertainment Ltd
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