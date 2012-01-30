Angry Birds(Android)
Angry Birds, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınız ve tabletleriniz üzerinde ücretsiz olarak oynayabileceğiniz dünyanın en popüler mobil oyunlarından bir tanesidir.
Bizleri yumurtaları domuzlar tarafından çalınan sinirli kuşların macerasına davet eden oyunda amacımız, hem kuşlarımızın yumurtalarını kurtarmak hem de kuşların intikamını almak. Oldukça sevimli karakterlerin yer aldığı oyunda amacımız sapan yardımıyla kuşlarımızı fırlatarak, domuzları vurmaya çalışmak.
Tüm dünyanın severek oynadığı Angry Birds'te bölümleri üç yıldız alarak geçebilmek için ekranda yer alan tüm domuzcukları en az hamleyle ortadan kaldırmaya çalışacaksınız.
Sürekli olarak güncellenmeye devam eden Angry Birds oyununda tamamlamanız gereken yüzlerce farklı bölüm ve bölümleri çok daha kolay geçebilmenize olanak sağlayacak farklı güçlendiriciler de sizleri bekliyor.
Boş zamanlarınızı değerlendirmek ve biraz da eğlenmek istiyorsanız, Angry Birds mutlaka Android telefonlarınız veya tabletleriniz üzerinde yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.
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Angry Birds için meyem betül dedi ki;
Çok geçmeden yüjkleniyor:):):)
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5- Angry Birds 3.0.0 için Ziyaretçi dedi ki;
cok güzel bir oyun birinici ilkte cok zor geldi ama sonra oklar yardımıyla çözdüm size ve sitenenize saygıralımla teşekkürlerimi sunarım
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 22 / 100,539
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- Rovio Mobile
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