?     Geri Bildirim
Angry Birds
TamindirMobilOyunlarAksiyonAngry Birds - Android İçin Sinirli Kuşlar Oyunu

Angry Birds

(Android)
Angry Birds İndir Hemen İndir

28 MB
Editör Puanı: 5/5
5

1 Kullanıcı: 5/5

5
Angry Birds
Angry Birds
Angry Birds
Angry Birds
Angry Birds
Can Çevrim Son güncelleme 5 dakika önce

Angry Birds, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınız ve tabletleriniz üzerinde ücretsiz olarak oynayabileceğiniz dünyanın en popüler mobil oyunlarından bir tanesidir.

Bizleri yumurtaları domuzlar tarafından çalınan sinirli kuşların macerasına davet eden oyunda amacımız, hem kuşlarımızın yumurtalarını kurtarmak hem de kuşların intikamını almak. Oldukça sevimli karakterlerin yer aldığı oyunda amacımız sapan yardımıyla kuşlarımızı fırlatarak, domuzları vurmaya çalışmak.

Tüm dünyanın severek oynadığı Angry Birds'te bölümleri üç yıldız alarak geçebilmek için ekranda yer alan tüm domuzcukları en az hamleyle ortadan kaldırmaya çalışacaksınız.

Sürekli olarak güncellenmeye devam eden Angry Birds oyununda tamamlamanız gereken yüzlerce farklı bölüm ve bölümleri çok daha kolay geçebilmenize olanak sağlayacak farklı güçlendiriciler de sizleri bekliyor.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek ve biraz da eğlenmek istiyorsanız, Angry Birds mutlaka Android telefonlarınız veya tabletleriniz üzerinde yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.

Angry Birds için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
22 / 100,539
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Rovio Mobile
Angry Birds QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
  2. Subway Surfers
    Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
  3. Counter Strike
    Counter StrikeAndroid için Online FPS Oyunu
  4. Grand Theft Auto: San Andreas
    Grand Theft Auto: San AndreasAndroid için GTA: San Andreas Oyunu
  5. Vegas Gangsteri
    Vegas GangsteriAndroid için Açık Dünya Aksiyon Oyunu

Angry Birds Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster