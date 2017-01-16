?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunAngry Birds'ün Yapımcısı Yeni Oyunu İçin Londra'ya Stüdyo Kurdu

Angry Birds'ün Yapımcısı Yeni Oyunu İçin Londra'ya Stüdyo Kurdu

rovio yeni oyun

Geliştirdiği Angry Birds isimli oyunla milyonlar kazanan Finlandiya merkezli oyun stüdyosu Rovio, genişleme kararı aldı. Şirket Londra'ya açacağı yeni stüdyo ile birlikte yeni bir oyun üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı.

Angry Birds, 2009 yılında iOS için çıktıktan sonra inanılmaz bir yükseliş sergilemiş ve diğer platformlarda da bu başarısını pekiştirmişti. Ardından çıkan Angry Birds devam oyunlarıyla yüz milyonlarca indirmeye ulaşan seri, en son animasyon filmi olarak beyaz perde de kendisini göstermişti. Mobil platformların en çok gelir elde eden oyunlarının başında gelen Angry Birds serisini devam ettirirken, başka serilere de yönelmek istediğini daha önce söyleyen Rovio, bu yöndeki ilk adımını da attı.

Bugün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile Rovio Londra stüdyosunu kurduklarını söyleyen şirket, yeni stüdyonun Angry Birds dışında yeni bir MMO yani (Devasa Çok Oyunculu Çevrim İçi) bir oyun üzerinde çalışacağı da söylendi. Yeni stüdyo için iş başvurusu da açan Rovio, ekibini büyüterek, yeni oyununu yakın zaman sonra piyasaya sürmeye hazırlandığının da altını çizdi.

İndir200 MB
Battle Bay iOS
Battle Bay iOS iPhone ve iPad için Online Gemi Savaşı Oyunu

Rovio'nun Yeni MOBA Oyunu Battle Bay Çıktı!

Rovio İçinde Kuş Uçmayan Oyunu Love Rocks'ta Shakira'yı Oyun Kahramanı Yapıyor

Editöre Yaz:
Yazar: - 16.01.2017

Angry Birds'ün Yapımcısı Yeni Oyunu İçin Londra'ya Stüdyo Kurdu İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Classic Offensive, CS: GO'yu CS 1.6'ya Çeviriyor Classic Offensive, CS: GO'yu CS 1.6'ya Çeviriyor Eğer CS: GO oynamayı seviyorsanız ve Counter Strike 1.6'yı da özlüyorsanız Classic Offensive adlı bu CS: GO modu size aradığınızı sunacaktır.…
Google Play Indie Oyun Yarışmasının 20 Finalisti Belli Oldu Google Play Indie Oyun Yarışmasının 20 Finalisti Belli OlduGoogle, geçtiğimiz Kasım ayında, indie (bağımsız) toplulukların tutkusu ve yenilikçi yaklaşımlarını kutlamak için 15 Avrupa ülkesinden… iPhone'unu Değiştirmeyen Mağazaya Arabasıyla Daldı! iPhone'unu Değiştirmeyen Mağazaya Arabasıyla Daldı!Geçtiğimiz günlerde ülkemizde yaşanan olayın bir benzeri yurt dışında da yaşandı. Hatırlanacağı üzere İzmit'teki bir teknoloji mağazasından…
Samsung Galaxy A 2017 Serisi Türkiye Fiyatları Açıklandı Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Ocak 3. Hafta)

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ

Tamindir E-Bülten