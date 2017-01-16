Angry Birds'ün Yapımcısı Yeni Oyunu İçin Londra'ya Stüdyo Kurdu

Geliştirdiği Angry Birds isimli oyunla milyonlar kazanan Finlandiya merkezli oyun stüdyosu Rovio, genişleme kararı aldı. Şirket Londra'ya açacağı yeni stüdyo ile birlikte yeni bir oyun üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı.

Angry Birds, 2009 yılında iOS için çıktıktan sonra inanılmaz bir yükseliş sergilemiş ve diğer platformlarda da bu başarısını pekiştirmişti. Ardından çıkan Angry Birds devam oyunlarıyla yüz milyonlarca indirmeye ulaşan seri, en son animasyon filmi olarak beyaz perde de kendisini göstermişti. Mobil platformların en çok gelir elde eden oyunlarının başında gelen Angry Birds serisini devam ettirirken, başka serilere de yönelmek istediğini daha önce söyleyen Rovio, bu yöndeki ilk adımını da attı.

Bugün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile Rovio Londra stüdyosunu kurduklarını söyleyen şirket, yeni stüdyonun Angry Birds dışında yeni bir MMO yani (Devasa Çok Oyunculu Çevrim İçi) bir oyun üzerinde çalışacağı da söylendi. Yeni stüdyo için iş başvurusu da açan Rovio, ekibini büyüterek, yeni oyununu yakın zaman sonra piyasaya sürmeye hazırlandığının da altını çizdi.

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