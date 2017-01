Anime Makyaj Uygulaması Meitu, Sosyal Ağları Sardı

Selfie çılgınlarına özel hazırlanan mobil uygulamalardan Meitu, aldığı son güncellemeyle App Store ve Google Play’de en popülerler listesine girmeyi başardı. Herhangi bir fotoğrafa anime benzeri filtre uygulayabilen, makyaj yapılmış görünümü veren Meitu ile elde edilmiş fotoğraflara şu sıralar sosyal ağlarda rastlamak mümkün.

456 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan, 1 milyardan fazla cihazda yüklü olan, aylık olarak ta 6 milyar fotoğrafın oluşturulduğu selfie uygulaması Meitu, Çin’de son derece popüler. Mobil uygulama ve oyunların istatistiksel verilerini paylaşan Sensor Tower’ın belirttiğine göre bu popülerlik Amerika’ya da sıçramış durumda. 2016 Ocak’tan bu yana Amerika’da 200 binden fazla indirilen, Apple App Store’da fotoğraf ve video uygulamaları arasında 4. sıraya kadar yükselmeyi başaran Meitu’nun bu başarısı anime makyaj efektinden geliyor.

Yüz tanıma ile anime benzeri filtreyi başarılı bir şekilde birleştirerek kişiye Japon çizgi filmlerinden çıkmış görüntüsü veren Meitu ile hazırlanmış birçok fotoğraf şu anda Twitter’da paylaşılıyor. Bu noktada daha çok politikacıların fotoğraflarının paylaşıldığını belirtelim.

me: DON'T NORMALIZE FASCISM

also me: *opens meitu once* pic.twitter.com/sYBp5qV5R3