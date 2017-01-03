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Terörle Mücadele Ekipleri Ankara'da RedHack Operasyonu Yaptı

terörle Mücadele

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince düzenlenen operasyonda, "RedHack" üyesi olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Ankara’da gerçekleştirilen operasyon bu sabah gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, "RedHack" isimli hacker grubu üyesi olduğu tespit edilen "Lazepem" adlı sosyal medya kullanıcısının faaliyetleri takibe alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerinin çalışması neticesinde, "devlete ait gizli belgeleri sızdırarak bunları internet ortamında yayınlamak" ve "Anayasal düzeni yıkmaya çalışmak" suçunu işlediği tespit edilen Tünay Ş. sabah saatlerinde gözaltına alındı. Tünay Ş. sağlık kontrolünün ardından Emniyete götürüldü.

Operasyona paralel olarak "Lazepem" kullanıcı adıyla devlete ait gizli belgeleri internet  ortamında sızdırdığı ve bazı kurumların gizli belgelerine ulaşmaya çalıştığı iddia edilen Tünay Ş'nin abisi Emniyet Amiri Mustafa Ş'nin de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

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Yazar: - 03.01.2017

Terörle Mücadele Ekipleri Ankara'da RedHack Operasyonu Yaptı İçin Yorum Yaz

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