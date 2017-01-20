Ankara'da Ürettiği Mikroskobu NASA'ya Satıyor!

Ülkemizde teknoloji adına nadir de olsa güzel haberler alıyoruz. Ankara'nın İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Nanomagnetics Instruments firması, yüzeylerin haritasını nanometre seviyesinde elde edebilen bir mikroskop geliştirdi.

Türkiye'nin merkezinden çıkan nanoteknoloji firması, uzun süren çalışmaların ardından nesneleri nanometre seviyesinde görüntüleyebilen bir mikroskop geliştirmeyi başardı. Üstelik üretmekle kalmadı, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesine (NASA) satmaya da başladı. Konuyla ilgili Anadolu Ajansı'na konuşan Nanomagnetics Instruments firmasının Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Oral, 1999 yılından bu yana yürüttükleri çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını vurguladı.

Aynı zamanda ODTÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Oral, mikroskobun çalışma sistemini de anlattığı konuşmasında, "Bu açıdan bakıldığında parmak yerine sivri bir iğne kullanıyoruz. Ölçüm yapmak için de parmağımızın yerini lazerli bir ölçüm sistemi alıyor. Elimizi hareket ettirmek yerine iğneleri yüzeyde hareket ettiriyoruz. Bir de kontrol devremiz var, o da beynimizin işlevini yerine getiriyor. Bütün bu bileşenleri bir araya getirerek yüzeyin haritasını nanometre, hatta atomik seviyede görebilen mikroskoplar yapıyoruz" dedi.

Mikroskobun müşterileri arasında NASA'da bulunuyor ama birçok ülkeye ihraç edildiği de belirtildi. Prof. Dr. Oral, Japonya, Güney Kore, Polonya, İtalya, Fransa, İspanya, İsrail, İran, Şili ve Brezilya'ya ürünü ihraç ettiklerini söyledi. "Hedefimiz bu pazarda dünyada ilk üçe girerek, küresel bir marka olarak Türk bayrağını dalgalandırmak" diye konuşan Prof. Dr. Oral, vizyoner olduklarının da altını çizdi.

NASA, 10 Bin Katrilyon Dolarlık Bir Asteroidin Peşine Düştü

NASA'nın Yeni Astronot Simülatöründe Bir Uzay Çiftçisi Oluyoruz