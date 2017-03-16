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Anne Marie ve Cizreli Mehmet Düeti Sosyal Medyada Olay Oldu

İngiliz şarkıcı Anne Marie, Sean Paul ile seslendirdiği 'Rockabye' düeti 

İngiliz şarkıcı Anne Marie, Sean Paul ile seslendirdiği 'Rockabye' düetini,bu sefer Cizreli bir vatandaşla Smule uygulaması kullanarak tekrar gerçekleştirdi. Bu düet sosyal medyada o kadar çok beğenildi ki, rekora koştu.

Sean Paul'un 'Rockabye' şarkısıyla düet yapan ikili sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Tüm sosyal medya platformlarında video binlerce kez paylaşıldı. Bu arada düet sırasında birbirine ısınan Anne Marie ve Cizreli Mehmet ortaya oldukça ilginç ve şirin görüntüler de çıkardılar. Özellikle Cizreli Mehmet'in bir elinde sigara bir elinde çay ile düete katılması oldukça samimi bir görüntü oluşturuyordu.

Aşağıda hemen indirebileceğiniz bu uygulama herkese düet yapma imkanı sunabiliyor. Bu imkandan Cizreli Mehmet Ali Şulan'da yararlandı. Ünlü şarkıcı Anne Marie'nin de bu düeti sonuna kadar gerçekleştirmesi herkesi şaşırttı. Düetin hemen ardından Türk erkekleri Anne Marie'nin sayfasına akın ettiler. Anne Marie, birçok Türk isimle de düet yaptı.

Düetten sonra Hürriyet ile konuşan Mehmet Ali, " yaptığı düet binlerce beğeni alan Mehmet Ali Şulan, "Kürtçe okuduğum parça bana ait. Ben de böyle değerlendirmek istedim, sadece şakasına öyle yaptım iş ciddiye bindi, valla hoşuma da gitti. Keşke her şey müzik ile anlatılsaydı" dedi.

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Yazar: - 16.03.2017

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