Anonymous, Çocuk Pornosu ile Savaşmak İçin Derin İnterneti Çökertti!

Ünlü hacker grubu Anonymous, geçtiğimiz günlerde çocuk pornosu ile ilişkilerindirilen sitelere hosting hizmeti sunan bir firmaya büyük bir darbe vurdu. Paylaşılan bilgilere göre Freedon Hosting II adı verilen bu hosting firması deep web ya da dark web olarak tanımlanan karanlık internet (ya da derin internet) üzerindeki sitelerin yüzde 20'lik bölümünün yayın yapmasını sağlıyordu. Sadece Tor ağı üzerinden erişilebilen bu sitelerin büyük bölümü çocuk pornosu ağırlıkta olmak üzere birçok illegal içeriğe yer veriyordu. Anonymous hackerları Freedon Hosting II'nin bütün veritabanını ele geçirmeyi başardı ve firmanın hizmet verdiği bütün internet sitelerine kendi mesajlarını yerleştirdi. Daha sonradan bir kısmı Tor ağındaki farklı bir site üzerinde paylaşılan çalınan verilerin 380.000 kullanıcının e-posta bilgilerini içerdiği de bildiriliyor.

Eylemi gerçekleştiren Anonymous'a bağlı hacker grubu bu eylemlerinin sebebini çocuk pornosuna sıfır toleransları omasına bağlıyor. Ayrıca Freedon Hosting II'nin hosting maliyetlerini karşılamak amacıyla birçok dolandırıcılık amaçlı site işlettiği ve bu sitelerin de hacklenen siteler arasında yer aldığı iddia edilmekte.

Anonymous hackerları Freedon Hosting II sunucuları üzerinde depolanan dosyaların yarısından fazlasının çocuk pornosu ile ilgili dosyalar olduğunu raporluyor. Saldırıyı gerçekleştiren hackerlardan bir tanesi yaptığı röportajda bu saldırının ilk hack saldırısı olduğunu ve Freedon Hosting II firmasını hacklemenin ilk amacı olmadığını söylemekte. Fakat çocuk pornosuyla ilgili çok sayıda içerik karşısına çıkınca böyle bir karar alarak Freedon Hosting II'i devirmeyi tercih etmiş.

Çalınan veriler açık bir şekilde paylaşıldığı için konu hakkında yasal yetkililerin ne yapacağı merak konusu.

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