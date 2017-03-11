Anonymous, Ruslar'ın İntihar Oyunu Mavi Balina'ya Karşı Kampanya Başlattı!

Yaklaşık olarak bir ay önce gündeme gelen Rus intihar oyunu, kısa sürede tüm sosyal medyadının gündemine oturmuştu.. Mavina Balina ismini taşıyan Rus yapımı oyun, zorlu psikolojik görevleri ile birlikte gençleri intihar etmeye kadar sürükleyebiliyor.

Bilgisayar oyunları farklı karakterleri ve gizemli dünyaları ile birlikte gençlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Okuduğumuz haberlerin çoğunda GTA'dan etkilenip araba çalan, Counter Strike’tan etkilenip etrafta dehşet saçanları görmüşsünüzdür. Bu haberimizde ise oyundan etkilenip intihar eden gençlere tanıklık edeceksiniz.

Sosyal medya gündemine düşen Mavi Balina, acımasız görevleri ile birlikte gençlerin ilgisini çekmeyi başardı. Rus geliştiriciler tarafından hazırlanan bu oyunda öyle görevler bulunuyor ki, oynarken tüylerinizin diken diken olmamasına imkan yok. Bu özellikleriyle kısa sürede büyük yankı uyandıran Mavi Balina oyunu, gençlerin kendilerini yine kendilerinden koruyabilmek adına yasaklanmaya başlandı.

Oyun sosyal medya sayfalarından gençleri intihara çağırıyor

Mavi Balina oyunu genellikle sosyal medya sitelerini kullanarak gençlere ulaşmaya çalışıyor. Gençlere yaşadıkları sıkıcı hayatlarını değiştirmeleri gerektiğini söyleyen geliştiriciler, bu oyunda dünyanın onlar için olmadığını da sürekli olarak tekrar ediyorlar. Oyuna bir şekilde ulaşmayı başaran gençler, bu temadan psikolojik olarak etkileniyorlar ve tüm görevleri yapmak istiyorlar.

Mavi Balina'nın son görevinde intihar etmeniz isteniyor!

Evet, yukarıda da okuduğunuz gibi Mavi Balina ismini taşıyan gizemli oyunun son bölümü kan donduran cinsten. Söylentilere göre 50 bölümden oluşan oyunun son bölümüne geldiğinizde sizden intihar etmeniz isteniyor. Diğer görevlerle birlikte psikolojinizi çökerten, vücudunuza kesikler attıran ve size çeşitli işkenceler yapan Mavi Balina, son bölümüyle birlikte gençleri hayattan koparmayı hedefliyor. Doğrudan son bölümü düşündüğünüzde bu olayın saçma olduğunu ileri sürebilirsiniz. Fakat oyunun kalan 49 bölümünde size verilen görevler son görevi kesin olarak yapmanızı başarıyor, yani oyun kısaca aklınızı alıyor ve psikolojinizi bozuyor!

Ünlü bilgisayar korsanı grubu Anonymous, Mavi Balina'ya karşı kampanya başlattı

Yaptığı siber saldırılar ile gündeme gelen ve dünyanın her yerinde ekibi bulunan ünlü aktivist bilgisayar korsanları Anonymous, gençleri intihara teşvik eden bu oyuna karşı kampanya başlattı. #OpBlueWhale etiketi ile destek bekleyen Anonymous, Mavi Balina'nın zararlarını ve oynanmaması gerektiğini anlatıyor. Sadece #OpBlueWhale kampanyasını başlatmakla kalmayan siber saldırı grubu, Mavi Balina hakkında araştırmalar yaparak geliştiricilerini de bulmaya çalışıyor. Bu konuda polise de destek vermek isteyen Anonymous, Mavi Balina oyununu tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor. #OpBlueWhale etiketi ile oyunu oynayıp son bölümde intihar etmeye çalışan gençleri engellemeye çalışan Anonymous, bu kampanyası ile birlikte destek toplamaya devam ediyor.

Öte yandan Rus güvenlik birimleri ve diğer polis teşkilatları, 130 gencin ölümüne sebep olan oyun Mavi Balina'nın sorumlularını araştırıyor. Anonymous ile birlikte de bu araştırmaların hızlanacağı söyleniyor. Mavi Balina oyunuyla ilgili yaşanacak olan yeni gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takipte kalın.

Gençleri İntihara Sürüklediği Söylenen Oyun Ortalığı Karıştırdı

Sayılı Kişinin Bitirebildiği Saç Baş Yoldurtan Oyunlar