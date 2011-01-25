Antensiz TV8.0 (Windows)
Antensiz TV Sayesinde Bilgisayarınız Bir Televizyona Dönüşüyor!
Antensiz TV Artı Yönleri
- + Yüksek görüntü kalitesi
- + Basit kullanım
- + Sohbet imkanı
Antensiz TV Eksi Yönleri
- - Donmalar gerçekleşebiliyor
Antensiz TV eğer bilgisayarınızı kullanarak televizyon seyretmek ve radyo izlemek isterseniz yararlanabileceğiniz oldukça kaliteli bir televizyon programı.
Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz Antensiz TV programı temel olarak yüzlerce yerli ve yabancı televizyon kanalını, radyo kanalını bir araya topluyor ve favori dizilerinizi ve eğlenceli filmleri izlemenizi mümkün kılıyor. Antensiz TV sadece televizyon ve radyo izlemenizi mümkün kılan bir program da değil; program içerisinde birçok kullanışlı ek özelliğe yer veriliyor.
Eğer futbol maçlarını takip ediyorsanız veya iddia, bahis gibi şans oyunlarını oynuyorsanız Antensiz TV'nin canlı skor özelliği oldukça hoşunuza gidecektir. Antensiz TV ile televizyon seyrederken veya radyo dinlerken bir yandan da maç sonucu takibi yapabilmeniz mümkün. Programın oldukça ilginç bir diğer özelliği canlı sohbet etmenize imkan vermesi.
Antensiz TV tam anlamıyla bir eğlence platformu olarak düşünülebilir. Program içerisinde farklıu oyunlara da yer veriliyor. Böylece reklam araları gibi sıkıcı bölümlerde oyun oynayarak zaman geçirebiliyorsunuz.
Antensiz TV ile kendi kanal listenizi oluşturabilirsiniz. Favori kanallarınızı bir araya topladıktan sonra kendi kanal listeniz oluşmuş oluyor. MMS kodunu bildiğiniz televizyon kanallarını Antensiz TV'ye ekleyebilmeniz de mümkün.
Antensiz TV içerisinde bulabileceğiniz özellikler bunlarla da sınırlı değil. Yemek tarifleri, HD ve stream video oynatıcı, Tamindir'e son eklenen programlar, eğitim videoları Antensiz TV içerisinde yer alan diğer kullanışlı özellikler.
Önemli! Programın kurulumu için bilgisayarınızda .NET Framework kurulu olmalıdır.
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Antensiz TV 5.0.0.0 için Ziyaretçi dedi ki;
filmler kanallar tam ekranda izlenmiyor nasıl düzeltecez bunu
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5- Antensiz TV 4.0.0.0 için MUSTAFA ERTÜRK dedi ki;
ÇOK iyi güzelde tv yayınlarında donma sık,sık oluyor.NEDEN
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Cevap yazan: hikoweb hızına bağlıdır. düşükse görüntü bazlı programlar sorun çkarabilir. nacizane fikrim bu şekilde4 Ocak 2016 Pazartesi - 15:06:11 - Şikayet Et
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Antensiz TV 4.0.0.0 için mustafa esen dedi ki;
programı yüklledim ama sayfa açilıyor tv kanalları görüntüsü neden yok anlamadım yardım ederseniz sevinirim daha önce böyle bir sorunum oldı format attıktan sonra tekrar yükledim böyle oldu.
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Cevap yazan: AntensizTVYardım menüsünden Flash playerını güncellerseniz sorununuz düzelecektir.27 Temmuz 2015 Pazartesi - 00:52:34 - Şikayet Et
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5- Antensiz TV 3.3 için MaydemAd Soyad dedi ki;
Android cıhazım ile seyrediyorum ve yazılanlara bakınca ağzım açık kaldı herkes izleyemiyoruz diyor ama bende hemen hemen her yayın açıyor. ( wifi olarak ) samsung tabs 807 de yükleyeyim dedim ama bulamadım " canlı tv " yüklendi. gerçi oda iyi ama antensiz tv daha kaliteli.Artı Yönleri: kanal çeşitliliği ve yayın kalitesi.
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Antensiz TV için Mevlüt dedi ki;
sayın antensiz tv sahiplerine bildilir siz antensiz tv uygulamısını ıfonedende izleye bilirsek bizleride bu haktan faydalana bilmemize olanak verirseniz bizde bundan memnun kalır ve sizlerede ayrı ayrı teşekür ederiz saygılarımla ben almanyadan mevlüt ipek.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Geçen Hafta / Toplam:
- 473 / 949,153
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Antensiz TV
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