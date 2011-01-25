Antensiz TV eğer bilgisayarınızı kullanarak televizyon seyretmek ve radyo izlemek isterseniz yararlanabileceğiniz oldukça kaliteli bir televizyon programı.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz Antensiz TV programı temel olarak yüzlerce yerli ve yabancı televizyon kanalını, radyo kanalını bir araya topluyor ve favori dizilerinizi ve eğlenceli filmleri izlemenizi mümkün kılıyor. Antensiz TV sadece televizyon ve radyo izlemenizi mümkün kılan bir program da değil; program içerisinde birçok kullanışlı ek özelliğe yer veriliyor.

Eğer futbol maçlarını takip ediyorsanız veya iddia, bahis gibi şans oyunlarını oynuyorsanız Antensiz TV'nin canlı skor özelliği oldukça hoşunuza gidecektir. Antensiz TV ile televizyon seyrederken veya radyo dinlerken bir yandan da maç sonucu takibi yapabilmeniz mümkün. Programın oldukça ilginç bir diğer özelliği canlı sohbet etmenize imkan vermesi.

Antensiz TV tam anlamıyla bir eğlence platformu olarak düşünülebilir. Program içerisinde farklıu oyunlara da yer veriliyor. Böylece reklam araları gibi sıkıcı bölümlerde oyun oynayarak zaman geçirebiliyorsunuz.

Antensiz TV ile kendi kanal listenizi oluşturabilirsiniz. Favori kanallarınızı bir araya topladıktan sonra kendi kanal listeniz oluşmuş oluyor. MMS kodunu bildiğiniz televizyon kanallarını Antensiz TV'ye ekleyebilmeniz de mümkün.

Antensiz TV içerisinde bulabileceğiniz özellikler bunlarla da sınırlı değil. Yemek tarifleri, HD ve stream video oynatıcı, Tamindir'e son eklenen programlar, eğitim videoları Antensiz TV içerisinde yer alan diğer kullanışlı özellikler.

Önemli! Programın kurulumu için bilgisayarınızda .NET Framework kurulu olmalıdır.