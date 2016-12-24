Antivirus Guard
Antivirus Guard uygulamasıyla Android cihazlarınızı güvenlik tehditlerine karşı koruyabilirsiniz.
Antivirus Guard uygulamasıyla Android cihazlarınızı kötü amaçlı yazılımlardan ve diğer güvenlik tehditlerine karşı ücretsiz olarak koruyabilirsiniz.
Android için antivirüs uygulaması olan Antivirus Guard uygulaması, piyasadaki güncel güvenlik riskleri ve virüslere karşı cihazınızı otomatik olarak tarıyor ve koruma altına alıyor. Cihazınızda yüklü olan ve yeni yüklediğiniz uygulamaları da güvenlik taramasından geçiren uygulamada riskli bulunan dosyalar ve uygulamaları silebiliyorsunuz. Antivirüs veritabanını otomatik olarak güncelleştiren uygulama sayesinde cihazlarınızı her zaman güvende tutabilirsiniz.
Güçlü bir tarama motoru sunan Antivirus Guard uygulaması cihazınızı hızlı bir şekilde tarayabiliyor, virüsleri etkin ve doğru bir şekilde tespit edebiliyor. Materyal dizayna sahip kolay bir arayüze ve menü yapısına sahip olan uygulama hemen hemen tüm Android cihazlarla uyumlu olarak çalışıyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 3
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- Forge Ahead Team
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