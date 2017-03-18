AOC 27 İnç Boyutundaki 4K Oyun Monitörünü Tanıttı

Monitör üreticisi Tayvanlı firma AOC, ürettikleri "ilk 4K premium oyun monitörü"nü tanıttı. 27 inç'lik bir IPS panel kullanan bu monitör AOC AGON AG271UG olarak adlandırılmış.

AOC, yakın zamanda İngiltere'de satışına başlayacağı bu monitörün tasarımını diğer AGON serisi oyun monitörleri ile neredeyse aynı yapmış. Nvidia'nın G-Sync teknolojisine de destek veren monitör hakkında AOC Avrupa'nın ürün yöneticisi Alfonso Clemente, "Ürettiğimiz yeni AGON 4K monitörümüz usta oyuncular için en yeni panel teknolojisini sunuyor. Nvidia'nın güvenilir G-SYNC teknolojisine de destek veren monitörümüz üstün görüntü kalitesi ve ekran kartlarıyla yüksek uyumluluk arayan oyuncuların tüm isteklerine cevap verecek şekilde geliştirildi." şeklinde bir açıklamada bulunuyor.

Monitörde çok önemli başka özellikler de yer alıyor. AOC AGON AG271UG, oyuncuların en rahat ettikleri pozisyonu bulabilmeleri için yükselik, döndürme ve eğme gibi birçok imkanı tanıyor. Ayrıca AOC Low Blue Light olarak adlandırılan başka bir özellik de bu monitörde var. Bu da gözümüzün retina tabakasına fazla geçtiği zaman miyop vb. göz hastalıklarına yol açan mavi ışığı azaltan ve AOC Low Blue Light olarak adlandırılan bir teknoloji. Önümüzdeki aydan itibaren İngiltere'de 699£ fiyat ile satılacak olan monitör eğer ülkemize gelirse diğer 27 inç'lik AOC oyun monitörleri gibi 3000TL civarı bir fiyata sahip olacağı şüphesiz.

Model: AG271UG

Ekran: 27 inç (68.6 cm) IPS panel, 4ms GtG tepki süresi

Çözünürlük: 3840 x 2160 piksel

Senkronizasyon teknolojisi: G-SYNC

Dikey yenileme: DP1.2: 30Hz~60Hz, HDMI1.4: 24Hz~60Hz

Giriş/Çıkışlar: 1 adet HDMI 1.4, 1 adet DisplayPort 1.2, 4 adet USB 3.0 (şarj özelliği var), Ses çıkışı, Mikrofon giriş/çıkışı

Diğer özellikler: AOC Ergo Dial Base özelliği (yükseklik, eğim ve döndürme imkanı) , 2 adet 2W'lık hoparlör

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