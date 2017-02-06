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APCC by ASPCA
TamindirMobilSağlıkAPCC By ASPCA - Android Için Evcil Hayvan Rehberi

APCC by ASPCA

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Editör Puanı: 4/5
4
APCC by ASPCA
APCC by ASPCA
APCC by ASPCA
APCC by ASPCA

Evcil hayvanınız için tavsiyeler alabilir ve onu güvende tutabilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

APCC by ASPCA, evcil hayvanınız hakkında yararlı tavsiyelerin sahibi olabileceğiniz işlevsel bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz uygulama ile hayvanınızı daha iyi tanıyorsunuz.

Evinizde ya da bahçenizde beslediğiniz evcil hayvanınız hakkında tavsiyeler almak ve onun için zararlı olacak şeylerden kaçınmak için APCC by ASPCA uygulamasını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hayvanların başına sık sık gelen gıda zehirlenmelerini en aza indirmenize yardımcı olan uygulama ile hayvanınızı daha iyi tanıyorsunuz. Köpek, kedi, kuş ve daha pek çok evcil hayvan hakkında bilgiyi bu uygulama ile bulabiliyorsunuz. Hayvanların davranışı ve bakımı gibi kritik konular hakkında da fikir sahibi olabiliyorsunuz. Evcil hayvan sahipleri için yararlı bir araç olan APCC by ASPCA, her evcil hayvan sahibinin telefonunda yer alması gereken bir uygulamadır.

Son derece basit arayüzü ve kullanışlı menülere sahip olan uygulama ile hayvanınızın yemesi gereken mamayı ve yemeği hesaplayabiliyorsunuz. Tedavi yöntemlerine de göz atmanızı sağlayan uygulama güçlü özellikleriyle de ön plana çıkıyor. APCC by ASPCA uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
ASPCA
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