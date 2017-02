APCC by ASPCA, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda evcil hayvanınız için kullanabileceğiniz işlevsel bir uygulama olarak dikkat çekiyor. Uygulama ile hayvanınızın beslenmesi hakknda geniş bilgilerin sahibi olabiliyorsunuz.

Evcil hayvan sahiplerinin telefonlarında olması gereken bir uygulama olarak karşımıza çıkan APCC by ASPCA, evcil hayvanların beslenmeleri hakkında kritik bilgileri kullanıcılarına sunan bir uygulamadır. Basit arayüzü ve kullanışlı menülerin yer aldığı uygulamada hayvanlar için önem taşıyan beslenmenin doğruları ve yanlışları yer alıyor. Köpekten kediye, kuştan ata kadar pek çok hayvanın beslenmesi hakkında bilgiler edinebileceğiniz APCC by ASPCA ile gıda zehirlenmelerini en aza indirgeyebiliyorsunuz. Yararlı özellikleri ve içerdiği kritik bilgileriyle APCC by ASPCA her hayvan sahibinin telefonunda olması gerekiyor.

Öte yandan son derece kullanışlı olan APCC by ASPCA, ne yazıkki ingilizce olarak sunulmuş durumda. Ancak kullanılan dil sade olduğu için işlerinizi kolaylıkla halledebiliyor ve aradıklarınızı bulabiliyorsunuz. APCC by ASPCA uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.