?     Geri Bildirim
APCC by ASPCA
TamindirMobilSağlıkAPCC By ASPCA - IOS Için Evcil Hayvan Rehberi

APCC by ASPCA

(iOS)
APCC by ASPCA İndir Hemen İndir

48.5 MB
Editör Puanı: 4/5
4
APCC by ASPCA
APCC by ASPCA
APCC by ASPCA
APCC by ASPCA
APCC by ASPCA

Hayvanınızın beslenmesini kontrol altında tutabiliyor ve zehirlenmesinin önüne geçiyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

APCC by ASPCA, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda evcil hayvanınız için kullanabileceğiniz işlevsel bir uygulama olarak dikkat çekiyor. Uygulama ile hayvanınızın beslenmesi hakknda geniş bilgilerin sahibi olabiliyorsunuz.

Evcil hayvan sahiplerinin telefonlarında olması gereken bir uygulama olarak karşımıza çıkan APCC by ASPCA, evcil hayvanların beslenmeleri hakkında kritik bilgileri kullanıcılarına sunan bir uygulamadır. Basit arayüzü ve kullanışlı menülerin yer aldığı uygulamada hayvanlar için önem taşıyan beslenmenin doğruları ve yanlışları yer alıyor. Köpekten kediye, kuştan ata kadar pek çok hayvanın beslenmesi hakkında bilgiler edinebileceğiniz APCC by ASPCA ile gıda zehirlenmelerini en aza indirgeyebiliyorsunuz. Yararlı özellikleri ve içerdiği kritik bilgileriyle APCC by ASPCA her hayvan sahibinin telefonunda olması gerekiyor.

Öte yandan son derece kullanışlı olan APCC by ASPCA, ne yazıkki ingilizce olarak sunulmuş durumda. Ancak kullanılan dil sade olduğu için işlerinizi kolaylıkla halledebiliyor ve aradıklarınızı bulabiliyorsunuz. APCC by ASPCA uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.

APCC by ASPCA için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve sonrası
Üretici:
ASPCA
APCC by ASPCA QR Kodu Okutarak İndir

Sağlık Popülerleri

  1. Adımsayar
    AdımsayariPhone ve iPad için Adım Sayma Uygulaması
  2. Su Hatırlatıcı
    Su HatırlatıcıiPhone ve iPad için Düzenli Su İçme Hatırlatıcısı
  3. İlaç Takip Sistemi
    İlaç Takip SistemiiOS için İlaç Takip Sistemi Uygulaması
  4. Kan Lazım
    Kan LazımiOS için Acil Kan Yardım Bildirimi Uygulaması
  5. M7 Adım Sayar
    M7 Adım SayariOS için Fitness Uygulaması

APCC by ASPCA Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster