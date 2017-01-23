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ApowerMirror
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ApowerMirror

ApowerMirror İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
ApowerMirror
ApowerMirror
ApowerMirror

ApowerMirror ile Android cihazlarınızı bilgisayarınızdan kontrol edebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

ApowerMirror uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızı bilgisayarınızdan kontrol edebilirsiniz.

ApowerMirror uygulaması Android cihazlarınızı Windows veya Mac işletim sistemli bilgisayarlarınıza yansıtarak, fare ve klavye kullanarak kontrol edebilmenizi sağlıyor. Bilgisayarda veya projektörde mobil cihazınızın ekranını görüntüleyebileceğiniz ve kontrol edebileceğiniz uygulamada daha büyük ekranda sunum yapabilir, film seyredebilir ve hatta oyun dahi oynayabilirsiniz.

Tek bir tıklama ile ekran görüntüsü alabilme özelliği de sunan uygulamada, bilgisayar üzerinden SMS, Facebook, Twitter, Snapchat veya başka bir uygulamadan mesaj gönderebilmeniz de mümkün. Telefonunuza yeni bir çağrı, mesaj ya da e-posta gibi bir bildirim geldiğinde aynı anda bilgisayarda da görüntüleyebilir, bu sayede önemli bildirimlerin hiçbirini kaçırmazsınız. ApowerMirror uygulaması, Android cihazınızı ister USB’den isterseniz de kablosuz ağ üzerinden bilgisayara bağlama seçeneklerini sunuyor. Siz de Android cihazlarınızı bilgisayardan kontrol etmek istiyorsanız, ApowerMirror uygulamasını yükleyebilirsiniz.

Not: ApowerMirror uygulamasını hem mobil cihazınıza hem de bilgisayarınıza yüklemeniz gerekiyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 5.0 ve üzeri
Üretici:
APOWERSOFT LTD
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