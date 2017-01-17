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App Store Türkiye'ye Rekor Kur Zammı Yansıtılacak

App Store Zam

Son haftalarda herkesin dilinde olan olağandışı kur dalgalanması, uygulama mağazalarına da uğradı. Dolar kuru bazlı teknoloji şirketleri de bu duruma ayak uydurmaya başladı. En erken tepki veren şirketlerden biri olan Apple, App Store uygulama mağazasındaki fiyatlarına, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu belli bölgelere zam yaptı.

Birleşik Krallık, Hindistan ve Türkiye’de dolar kurunda yaşanan değişimi hesaba katarak App Store’daki uygulama fiyatlarını güncelleyecek olan Apple, yalnızca uygulama ücretlerine zam yansıtacağını açıkladı. Yani abonelik ücretleri sabit kalırken yalnızca uygulama ücretleri zamlanacak. Türkiye’de  uygulama fiyatlarına yüzde 30 zam bekleniyor. Yani App Store’da fiyatı 2.69 TL olan bir uygulama, zamla beraber 3.49 TL olacak. Böylece mevcut fiyat düzeyine dolar ve lira arasındaki kur değişimi yansıtılmış olacak. Türkiye’deki zam oranı yüzde 30 olarak belirlenirken, bu rakam Birleşik Krallık’ta yüzde 25 ve Hindistan’da yüzde 33 olarak görünüyor.

Yine kur farkından kaynaklanan benzeri bir zam uygulamasının cihazlar için de yapılması bekleniyor. Yani iPhone fiyatlarına yakın zamanda benzer oranda bir zam yansıtılabilir. App Store’un zamlı fiyatlarının bir hafta içinde devreye sokulması bekleniyor.

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Yazar: - 17.01.2017

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