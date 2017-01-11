Apple, 3. Kere En Yeşil Teknoloji Firması Seçildi

Dünyanın en büyük mobil teknoloji üreticilerinden biri olan Apple geçtiğimiz günlerde Greenpeace tarafından yayınlanan bir raporda yine dünyanın en doğa dostu firması olarak değerlendirildi. Geçtiğimiz 2 senede de Apple aynı raporda birincilik konumunu elde etmişti. Aynı raporda Google da en doğa dostu firmalar arasında yer alıyor.

Apple'ın en doğa dostu teknoloji firması seçilmesinin birden fazla nedeni bulunmakta. İlk sebep Apple'ın üretim sürecinde doğaya zararı olmayan materyalleri tercih etmesi. Hatta Apple eski telefonları geri dönüştürebilmek için Liam adını verdiği özel bir robot kullanıyordu. Liam tek başına bir yıl içinde 1.2 milyon iPhone'u geri dönüştürebiliyor.

Apple'ın doğa dostu bir firma olarak gösterilmesinin bir diğer nedeni ise sürdürülebilir enerji kullanmaktaki kararlılığı. Enerji ihtiyacını karşılamak üzere güneş enerjisi tesisleri kuran firma bu alanda bir dönüm noktası yaşamış ve ihtiyacından fazla elektrik üretmeyi başarmıştı.

Apple'ın dünyanın en yeşil teknoloji firması olarak listelenmesinin bir diğer sebebi ise üretim zincirine dahil olan diğer firmaları ve hükümetleri de sürdürülebilir enerji kullanmaya teşvik etmesi.

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