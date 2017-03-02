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Apple, 533 Milyon Dolarlık Patent Davasından Paçayı Kurtardı

Apple Patent Davası

Bilindiği üzere teknoloji şirketlerinin başından patent davaları hiç eksik olmuyor. Biz bu sürtüşmeleri genellik Apple ve Samsung üzerinden görmeye alışmıştık ama Apple'ın başı pek çok şirketle dertteymiş. Apple'ın iTunes yazılımının veri depolama patentlerini ihlal ettiğini iddia eden bir teknoloji geliştiricisi ve lisanscısı olan Smartflash, açtığı davayı kaybetti. Apple, bir davadan daha kurtularak 533 milyon dolarlık bir yükten kurtuldu.

Smartflash 2000 yılında Patrick Racz tarafından kuruldu. Patrick Racz, şarkı, video ve oyun gibi verileri depolamak ve elektronik ödeme sistemleri yoluyla bu verilere erişmek için bir dizi patent aldı. Racz bu teknolojiyi ticarileştiremedi ve Smartflash kendi ürününü satamadı. Mayıs 2013'te Apple'ı dava eden Smartflash, Racz'ın fikirlerini 2000'de Apple'ın üst düzey yöneticisi olan bir teknologla görüştüğünü iddia etti.

Bu süreçte Federal Temyiz Mahkemesi'ne başvuran Apple, kararın bozulmasını sağlayan kararın alındığı gördü. Alınan kararda mahkeme, Smartflash'in patentlerinin çok "soyut" olduğunu ve korumayı garanti etmek için gerçek bir buluşun tanımlanmasında yeterince ileri gidemediğini söyledi.

Böylelikle Apple yüklü bir patent davasından daha kurtulmuş oldu. Konuyla ilgili Smartflash ya da Apple tarafından bir açıklama gelmedi. 

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Yazar: - 02.03.2017

Apple, 533 Milyon Dolarlık Patent Davasından Paçayı Kurtardı İçin Yorum Yaz

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