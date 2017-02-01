Apple, 78.3 Milyon iPhone Satarak Rekor Kırdı!

Akıllı telefon furyasını başlatan teknoloji devi Apple, son çeyrek raporunda amiral gemisi iPhone'un satış gelirlerini bir önceki yıla göre 51.6 milyar dolardan 54.4 milyar dolara çıkardı. Bu gelir artışı, Apple'ın sattığı ürünlerin 2017 mali yılının ilk çeyreğinde yüzde 5 artarak 78.3 milyona yükseldiği anlamına geliyor.

iPhone satışlarının 78.3 milyona ulaşması Apple için bir rekorun daha kırılmasına neden oldu. Analistlerin beklentilerini birkaç milyon üzerine koyarak boşa çıkaran şirket, böylelikle rakiplerine de göz dağı vermiş oldu. Wall Street analistleri, son çeyrekte iPhone satışlarının 76.3 milyonda kalmasını bekliyordu.

iPhone hala Apple'ın en büyük yardımcısı olmaya devam ediyor. Kişisel bilgisayar satışlarında da hafif bir yükseliş görülse de, MacBook Pro serisinde yaşanan hayal kırıklığı bu ivmeyi küçültmüş görünüyor. Apple CEO'su Tim Cook, "Şimdiye kadar her zamankinden daha fazla iPhone sattık. iPhone, Servisler, Mac ve Apple Watch için gelirlerimiz arttı" dedi.

Toparlayacak olursak, son çeyrek raporlarında Apple;

iPhone ürünü, önceki yıla göre yüzde 5 artışla 78.3 milyon satış yaptı. Gelir de yüzde 5 artışla 54.4 milyar dolara yükseldi.

78.3 milyon satış yaptı. Gelir de yüzde 5 artışla 54.4 milyar dolara yükseldi. iPhone satışı yüzde 19 azalarak 13.1 milyona, gelir ise yüzde 22 azalarak 5.5 milyar dolara geriledi.

13.1 milyona, gelir ise yüzde 22 azalarak 5.5 milyar dolara geriledi. Mac ürünleri, bir yıl öncesine göre yüzde 1 artarak 5.4 milyar dolarlık satış yaptı. Bununla birlikte, yıllık bazda yüzde 7 artışla 7.2 milyar dolara çıktı.

5.4 milyar dolarlık satış yaptı. Bununla birlikte, yıllık bazda yüzde 7 artışla 7.2 milyar dolara çıktı. Apple TV, Apple Watch, Beats ürünleri, iPod ve Apple markalı üçüncü parti aksesuarların satışları, son raporlarda yıllık yüzde 8 düşüşle 4 milyar dolara geriledi.

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