Apple, ABD ve İngiltere Pazarını Domine Etti

Kantar Wordpanel, 2016 yılında batının en büyük iki pazarı Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta en çok satan telefon üreticisinin Apple olduğunu gösteren bir rapor yayınladı. Raporda markaların ve işletim sistemlerinin performansları da kendilerine yer buldular.

iOS, Çin haricinde pazar payını yükseltirken, hala en çok kullanılan işletim sistemi olan Android, pazar payında düşüş yaşa da yine en çok kullanılan işletim sistemi oldu. Kantar Worldpanel ComTech'in Tüketici Verileri Direktörü Lauren Guenveur, "Android hala daha geniş bir ekosisteme sahip olsa da, Apple 2016 yılının son çeyreğinde ABD ve İngiltere'nin en iyi markası" dedi.

Samsung, Avrupa'daki en büyük pazarlardan Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da birinci sırada yer alırken, onu Huawei izledi. Avrupa'da ikinci sıradaki yerini koruyan Huawei, anavatanı Çin'de, Apple'ın büyük atılımına rağmen, birinci sırayı kimseye bırakmadı.

ABD'de 2016 yılının 4. çeyreğinde tüm akıllı telefon satışlarının yüzde 44.4'ünü iOS gerçekleştirirken, 2015 yılının aynı döneminde yüzde 39.1 olan satış oranını da artırdı. Android, 2015 yılının son çeyreğine kıyasla yüzde 4.7 düşüş ile 2016'nın son çeyreğindeki tüm satışların yüzde 54.4'ünü gerçekleştirdi.

Guenveur, "iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, Eylül ortasında piyasaya çıktığından beri en yüksek payı alarak, tatil döneminde en çok satanlar oldu ve dördüncü çeyrekte satılan akıllı telefonların yüzde 28'ini yaptılar" şeklinde bir eklemede bulundu.

Galaxy Note 7'yi geri çağırmasına rağmen Samsung, geçen yıla göre sadece yüzde 0,9 oranında düşüş yaşadı ve yüzde 28,5'lik bir payını korudu. Dördüncü çeyrekte Galaxy S7, en çok satan telefonlar arasında üçüncü sıraya yerleşmeyi de başardı. Samsung'un Galaxy S8'in piyasaya sürülme tarihini erteleme kararı almasına rağmen, ilerleyen dönemde şirketin telefon satışlarında düşüş yaşamayacağı da raporda kendine yer buldu.

İngiltere'de Android, 2016'nın son çeyreğinde bütün pazarın 50,6'sına (2015'te yüzde 51.9) hakimken, iOS da yüzde 47,6'lık (2015'te yüzde 46.7) satış payına ulaşmayı başardı. Raporda İngilizlerin iPhone'a sadık kaldıklarının ve şuan için iOS kullananların yüzde 96'sının telefonlarını Apple'ın başka bir cihazıyla değiştirdiklerinin de altı çizildi. Son çeyrekte Android tabanlı telefonlar satın alanların genellikle OnePlus, Alcatel ve Google modelleri arasında tercih yaptığı belirtilirken, iPhone 7 alanların yüzde 50'den fazlasının iPhone 6 sahipleri olduğu da söylendi. Yine İngiltere'de HTC, Sony ve LG'nin pazar payında gerileyen markalar olduğu da raporda yer aldı.

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