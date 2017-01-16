Apple AirPods'un İlk Televizyon Reklamları Yayınlandı

Apple'ın kablosuz kulaklıkları AirPods geçtiğimiz ay ülkemizde satışa sunulmaya başladı. Daha önce Apple'ın Beats adı altında kulaklık serisi sunacağına dair spekülasyonlar vardı. iPhone 7'den ve iPhone 7 Plus'dan 3.5 mm kulaklık jakını çıkardığı söylentileri hızla yayılırken, AirPods ile karşılaşmak açıkçası bizi pek şaşırtmadı. Ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen ama Aralık ayında çıkış yapan Airpods için 4 yeni televizyon reklamı yayınlandı.

Apple, Airpods için 4 yeni televizyon reklamı yayınladı ve birazdan sizlerle bu reklamları paylaşacağız. Ülkemizde bu reklamlar yayınlanacak mı bilmediğimizden, hepsini sizlerle paylaşalım istedik. Diğer yandan görmek istemediğiniz televizyon programlarıyla karşı karşıya kalmamanız için de bu sayfa üzerinden izlemeniz büyük kolaylık sağlayacaktır.

İlk reklam filmi, Airpods'un taşıma çantasını açarak iPhone'la eşleştirmenin ne kadar kolay olduğunu anlatıyor. İkinci reklam filmi, ürünün Siri'ye nasıl bağlandığına odaklanıyor. Üçüncü reklam, Airpods'un müzik notalarına benzerliğine değiniyor. Dördüncü ve son reklam ise, ilk üç reklam filminin birleşimi olarak yayınlanıyor.

İlk Reklam

İkinci Reklam

Üçüncü Reklam

Dördüncü Reklam

Apple AirPods Kablosuz Kulaklık İnceleme

Apple Airpods Artık Türkiye'de! İşte Satış Fiyatı