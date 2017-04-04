Apple, Amansız Rakibi Samsung'a Dev Bir Sipariş Verdi

Apple ve Samsung cephesinde "önce iş sonra rekabet" dedirten bir gelişme, bugün SamMobile web sitesinde yayınlanan bir raporla bir kez daha ortaya çıktı. Apple, Samsung'a 70 milyon adet OLED ekran siparişi verdi.

Samsung’un iPhone 8’e dev bir yatırımda bulunacağı son zamanlarda kulislerde çok konuşuluyordu. Hemen hemen tüm kaynaklar Apple’ın artık OLED ekran teknolojisine geçiş yapacağından bahsediyordu.

Söylentiler sonunda bir temele oturdu ve Apple, Samsung'a iPhone'ler için 70 milyon adet OLED ekran siparişi verdi. Habere göre, OLED ekran kullanmaya başlayacağı bir süredir konuşulan Apple, bu teknolojiyi en büyük rakibinden tedarik edecek. Geçen yıl Apple'ın Samsung'a 5.5 inçlik 100 milyon adet OLED ekran sipariş edebileceği rapor ediliyordu. Apple, 4.3 milyar dolar tutarında 70 milyon ekran siparişini gerçekleştirdi. Bunun üzerine Samsung talebin artma ihtimalini göz önünde bulundurarak 90 milyondan fazla OLED panel hazırlamayı planlıyor.

SamMobile'da yayınlanan orijinali Nikkei Asian Review kaynaklı olan haber, Apple'ın 2017'de çıkaracağı iPhone cihazlar için 70 milyon OLED ekran siparişi daha verdiğini doğruluyor. Apple'ın satış beklentilerini aşmasını beklediği yeni cihazları için talepleri karşılamak adına kendini garantiye aldığı da konuşuluyor. Samsung'un da buna hazırlıklı olduğu belli oluyor.

Otoritelere göre, daha önce verilen siparişlerle beraber Apple'ın bu sene çıkaracağı iPhone cihazlara gelecek olan talepten yüksek beklentiler içinde olduğu net olarak belli oluyor. iPhone ve iPhone Plus modellerin farklı boyutlarda OLED ekranlar kullanacağının da bir belirtisi olan bu siparişler, Apple'ın pazarda işini şansa bırakmayacağını da net olarak ifade ediyor. 2017 yılının sonuna doğru Samsung Apple için 100 milyondan fazla OLED siparişi teslim edebilir.

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