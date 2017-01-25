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Apple App Store'a Yorumlara Yanıt Verme Özelliği Geliyor

Apple App Store Yorum Sistemi Değişiyor Manşet

Apple’ın dün akşam geliştirici hesaplara sunduğu iOS 10.3 yazılım güncellemesi ile uzun süredir Android platformunda olan bir özellik daha iOS’a geldi. Apple App Store ve Mac App Store’da artık geliştiriciler kullanıcı incelemelerine yanıt verebilecek.

Apple App Store Yorum Sistemi Değişiyor

Kullanıcı yorumları, mobil platform için uygulama ve oyun geliştirilen kişiler için hiç şüphesiz ki çok önemli. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda yeni özellikler ekleniyor, hatalar düzeltiliyor veya güvenlik güncelleştirmesi yapılıyor. Bu sistem hem App Store’da hem de Google Play’de var. Android için uygulama veya oyun geliştiren biriyseniz uygulamanıza/oyununuza bir yorum geldiğinde e-posta yerine doğrudan mağaza üzerinden yanıtlama şansınız var ancak App Store’da bu mümkün değil. iOS 10.3 güncellemesiyle iPhone ve iPad oyunu/uygulaması geliştiren kişiler de kullanıcı incelemelerine karşılık verebilecek. Daha da ötesi kullanıcılara uygulamalarını kullanırken veya oyunlarını oynarken inceleme ve oy kullanmalarına ilişkin soru sorabilecek. Örneğin; "LOLO oyununu nasıl değerlendirirsiniz?" gibi bir soru ve yıldız verip geçilebilecek açılır ekran kullanım sırasında çıkacak.

iOS 10.3 ile Gelen Diğer Yenilikler

Geliştiricilere açık olan ve yakında herkesin indirip deneyimleyebileceği iOS 10.3 güncellemesiyle gelen dikkat çekici yenilikler arasında AirPods’umu Bul seçeneği, ayarlar profiline eklenen Apple ID, yeni dosya sistemi (APFS), güncellenmiş SiriKit yer alıyor.

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Yazar: - 25.01.2017

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