Apple, Asya Ülkeleri İçin iPhone 6'nın 32GB'lık Gold Versiyonunu Tanıttı

Apple sessiz sedasız bir şekilde yalnızca Asya kıtasında satışının yapılacağı belirtilen altın renginde bir iPhone 6 modelini tanıttı.

iPhone 6 bildiğimiz gibi 2014 yılında çıkış yapmış ve 6GB, 64GB ile 128GB'lık üç farklı kapasitede versiyonlara sahipti. Tanıtımı yapılan 32GB'lık bu iPhone 6 ise kapasitesinden de renginden de anlaşılabileceği üzere standart bir iPhone 6 değil. Taiwan Mobile firması tarafından sunulan bu akıllı telefon 30 aylık sözleşme ile alındığı zaman 45$'lık bir aylık ödemeye denk geliyor. Yani toplam fiyatı 1350$ oluyor.

Altın renkli bu iPhone 6 şimdiden Çin'de 3.parti firmalar tarafından satışa sunulmuş durumda. Taiwan Mobile ise 10 Mart tarihinden itibaren satışa başlayacak. Taiwan Mobile'ın açıklamalarına göre altın renkli iPhone 6 sadece sınırlı sayıda üretilecek.

Ayrıca söylentilere göre Apple bu ay yeni iPad Pro cihazlarını ve 128GB'lık bir iPhone SE modelini de tanıtabilir. Fakat bu yıl iPhone'un piyasaya çıkışının 10.yılı olduğu için Apple'ın iPhone 8 üzerine fazlasıyla yoğunlaştığı ve bu konuda yoğun çalışmalar yapıldığı da konuşulanlar arasında.

Apple Bu Ay 128 GB Yeni Bir iPhone SE Tanıtabilir

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