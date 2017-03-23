Apple Belki Asrın Patentini Almış Olabilir!

Apple'ın aklına bir fikir geldiğinde hemen gidip onun patentini almasıyla meşhur bir teknoloji şirketi. Son patent başvurusu da oldukça orijinal bir tasarımı işaret ediyor.

Apple'ın en son dokunmatik ekran buluşunun başarılı bir uygulamaya dönüştüğünü Mac'ler üzerine yerleştirdiği Touch Bar ile tecrübe etmiştik. Bu kez Apple iPhone cihazlarla iPad dizüstü bilgisayarlarını bir araya getiren bir "bütünleşik cihaz" patentinin peşinde koşuyor.

Bu patent bir iPhone telefonun iPad üzerine yerleştirilmesi ile oluşturuluyor. Belki de çoğu Apple iPad ve iPhone kullanıcısının fantezisi olabilecek bu tasarım, her iki cihazın da bütünleşik kullanılabilmesine olanak tanıyor. Aslında fikir karışık değil, bir iPhone'un iPad dokunmatik kullanım alanına yerleştirilerek kullanılmasını sağlıyor. Böylece iPad, iPhone 'un tüm teknolojisi ile bütünleşebiliyor ki, bunlara işlemci, grafik kartı ya da ses işlemcileri de dahil. Aynı zamanda üstte kalan iPhone ekranı "trackpad" olarak da kullanılabiliyor. iPad'in ekranı ve batarya gücü de bu bütünleşmede iPhone'a destek de olabiliyor.

Ancak bildiğimiz gibi böyle bir patentin alınmış olması, bu cihazın mutlaka üretileceği anlamına gelmiyor. Apple'ın birçok patenti hala şirket kasalarında bekliyor.

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