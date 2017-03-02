Apple Bu Ay 128 GB Yeni Bir iPhone SE Tanıtabilir

Apple'ın bu ay düzenleyeceği etkinlikte, bir iPhone SE ve bir de iPad Pro ürünü tanıtacağı konuşuluyor. İnternette konuşulanlara göre iPhone SE telefon 128GB dahili depolama alanı taşıyor olabilir.

KGI güvenlik şirketinden ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun MacRumors'da yayınlanan raporuna göre, iPhone SE segmenti modelleri yeniden kutuluyor. 128GB dahili hafızaya sahip olan bir SE modelinin yanı sıra 16GB ve 64GB modellerden altın, gümüş, rose gold uzay grisi iPhone SE'ler Mart etkinliğinde duyurulacak.

Ayrıca etkinlikte kırmızı renkte iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'da görücüye çıkacak. Bu arada 32GB bir iPhone SE'nin de yukarıdaki modellerin arasına karışabileceği bilgisi de sızdı. Tabi standart olarak söylentilerle ilgili Apple'ın ağzını bıçak açmıyor.

Yine de de 4 inçlik iPhone severler için "çok güzel hareketler bunlar" demekten kendimizi alamıyoruz.

Diğer yandan Apple Mart etkinliğine geleneksel olarak bir de iPad Pro tanıtılırdı ama söylentilerde bu cihazla ilgili her hangi bilgiye rastlayamadık.

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