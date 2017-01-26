Apple, Çin'de Qualcomm'a 145 Milyon Dolarlık Dava Açtı

Geçtiğimiz hafta Apple, Qualcomm'a karşı 1 milyar dolarlık bir dava açmıştı. Apple'ın bu davayı açma sebebi, Qualcomm'un şirketi piyasada tutmak için pazardaki konumunu kötüye kullandığı yönündeydi. Bu davaların sonu gelmeyecek gibi görünüyor. Çünkü Reuters'ın haberine göre Apple, Çin'de Qualcomm'a karşı 145 milyon dolarlık ikinci bir dava açtı.

Bu dava Pekin Fikri Mülkiyet Mahkemesi tarafından teyit edildi. Son dava uyarınca, Qualcomm'un "standart temel patentlerinde" geniş ve ucuz satın alım sözü verilmediği iddia ediliyor. Qualcomm ise bunun gerçek bir iddiayı yansıtmadığını ifade ediyor. Qualcomm'un Genel Başkan Yardımcısı Don Rosenberg konuyla ilgili şirketin konumunu savundu.

Rosenberg'in dava ile ilgili açıklamasına göre, "Apple'ın Çinli iştiraki tarafından yapılan bu dosyalar, şirketin Qualcomm teknolojisine daha az ödeme yapma yollarını bulma çabasının bir parçası. Apple'a yüzlerce Çinli şirket tarafından kabul edilen şartlara uygun maddeler teklif edildi ama onlar bunları dikkate almayı bile reddetti" dedi.

Qualcomm şu anda ciddi bir yasal süreçten geçiyor. Çünkü sadece Apple tarafından iki ayrı dava açıldı. Diğer yandan ABD'de de birtakım davalara taraf oldular. Son gelen bilgilere göre şirketin, Apple'a karşı bir dava açmayı planladığı öğrenildi. Şirket bu denli ağır davalardan kurtulabilecek mi? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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