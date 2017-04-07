?     Geri Bildirim
Apple Clips
TamindirMobilFotoğraf Ve VideoApple Clips - IPhone Ve IPad İçin Video Uygulaması

Apple Clips

Apple Clips İndir Hemen İndir

49 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Apple Clips
Apple Clips
Apple Clips
Apple Clips
Apple Clips

Apple'ın yeni video uygulamasıyla video hazırlamak eğlenceli, paylaşmak çok kolay.

Erkan Calp Son güncelleme 4 dakika önce

Apple Clips (Apple Klipler), iPhone ve iPad kullanıcıları için ücretsiz video hazırlama, video efekt ve filtre ekleme ve kolay video paylaşma uygulaması. Her seviyede kullanıcının rahatça kullanabileceği hepsi bir arada video uygulaması.

Profesyonel video düzenleme programlarında gördüğümüz, belli bir düzeyde kullanıcıların anlayabileceği düzenleme araçları, parçalar veya zaman ekseni olmadan gerçek zamanlı videolar yaratma imkanı veren iOS uygulaması Apple Clips ile ister o anda çektiğiniz bir videoyu isterseniz de film rulonuzdaki bir video veya fotoğrafı aktarıp üzerinde düzenleme yapabiliyorsunuz. Videolarınıza sonradan sesinizi kaydetme, videonun sesini silme, altyazı ekleme, emoji'lerle süsleme, hareketli konuşma balonları ve başlıklar ekleme, arşivinizden müzik ekleme ve daha saymakla bitiremeyeceğim işlemleri kolayca yapabiliyorsunuz.

iOS platformunda en rahat kullanılabilir, fonksiyonel video hazırlama, düzenleme ve paylaşma uygulaması Apple Clips (Klipler), videolarınızdaki kişileri tanıyor ve paylaşacağınız vakit akıllı önerilerde bulunuyor. Size sadece bir isme dokunmak kalıyor. Dilerseniz sosyal ağlarda da paylaşabiliyorsunuz.

Apple Clips Özellikleri:

  • Timeline, düzenleme araçlarıyla uğraşmadan kolayca videolar hazırlayıp düzenleyin.
  • Sesinizi kullanarak hareketli başlıklar ve resim yazıları oluşturun.
  • Fotoğraflarınıza veya video kliplerinize filtreler, hareketli konuşma balonları, başlıklar, emoji, arşivinizden arka plan müzikleri ekleyin.
  • Hikayenizi yansıtan video klipleri kişilerinizle ve sosyal ağlarda hızlıca paylaşın.

Apple Clips için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 10.3 ve üzeri
Üretici:
Apple
Apple Clips QR Kodu Okutarak İndir

Fotoğraf ve Video Popülerleri

  1. Instagrab
    InstagrabiPhone ve iPad için Instagram Fotoğraf ve Video İndirme Uygulaması
  2. GoSexy
    GoSexyiPhone ve iPad için Zayıf Gösterme Uygulaması
  3. Instamoji
    InstamojiiPhone ve iPad için Fotoğrafa Emoji Ekleme Uygulaması
  4. JamCam
    JamCamiPhone ve iPad için Müzik Eşliğinde Video Çekme Uygulaması
  5. iMovie
    iMovieiPhone Ve iPad İçin Video Düzenleme Uygulaması