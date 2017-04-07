Apple Clips (Apple Klipler), iPhone ve iPad kullanıcıları için ücretsiz video hazırlama, video efekt ve filtre ekleme ve kolay video paylaşma uygulaması. Her seviyede kullanıcının rahatça kullanabileceği hepsi bir arada video uygulaması.

Profesyonel video düzenleme programlarında gördüğümüz, belli bir düzeyde kullanıcıların anlayabileceği düzenleme araçları, parçalar veya zaman ekseni olmadan gerçek zamanlı videolar yaratma imkanı veren iOS uygulaması Apple Clips ile ister o anda çektiğiniz bir videoyu isterseniz de film rulonuzdaki bir video veya fotoğrafı aktarıp üzerinde düzenleme yapabiliyorsunuz. Videolarınıza sonradan sesinizi kaydetme, videonun sesini silme, altyazı ekleme, emoji'lerle süsleme, hareketli konuşma balonları ve başlıklar ekleme, arşivinizden müzik ekleme ve daha saymakla bitiremeyeceğim işlemleri kolayca yapabiliyorsunuz.

iOS platformunda en rahat kullanılabilir, fonksiyonel video hazırlama, düzenleme ve paylaşma uygulaması Apple Clips (Klipler), videolarınızdaki kişileri tanıyor ve paylaşacağınız vakit akıllı önerilerde bulunuyor. Size sadece bir isme dokunmak kalıyor. Dilerseniz sosyal ağlarda da paylaşabiliyorsunuz.

Apple Clips Özellikleri: