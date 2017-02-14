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Apple Dünyanın En İyi Dördüncü Teknoloji Şirketi Seçildi

Apple Dünyanın En İyi Dördüncü Teknoloji Şirketi Seçildi

2017 yılının en yaratıcı teknoloji şirketleri arasında Apple, kendini dördüncü sıraya yerleştirmeyi başardı.

Apple geçen sene 7'inci sırada olduğu yerden 3 basamak yukarı çıkmayı başararak Amazon, Google ve Uber'in hemen arkasında yer aldı. Apple'ı takip edenler Snapchat, Facebook ve Netflix oldular. 10'uncu sırada ise Spotify yer alıyor.

"The Most Innovative Companies of 2017" başlığı altında sıralanan 2017'nin en yaratıcı şirketleri, belli sebeplerden bulundukları sırayı hak ediyorlar.

Birinci sıradaki Amazon, "daha fazla yaratıcılık, zeka ve hızlı çözümler sunduğu" için birinci seçilmiş.

İkinci sıradaki Google, "fotoğrafik hafızayı geliştirdiği için" bu sıraya yerleşmiş. Uber, "otonom sürüşe verdiği destekten", Apple'da "avantajları iyi kullandığı" için bu sıralamada yer almışlar.

Snapchat, "dünyaya yeni bir bakış açısı getirtiği için 5'inci olurken, Facebook'da "doru zamanda doru reklam" gösterdiği için 6'ıncı olmuş.

Aslında Apple'ın üç sıra birden yükselmesinin en önemli sebeplerinden biri A-10 yongalarını geliştirmiş olması. Bunun yanı sıra MacBook Pro için geliştirmiş olduğu Touch Bar teknolojisi de şirketin birkaç sıra birden yükselmesine sebep olmuş.

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Yazar: - 14.02.2017

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