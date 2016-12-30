Apple En Çok Galaxy Note 7 Fırsatını Kaçırdığına Pişman

Samsung Galaxy Note 7 başarısızlığını kendi pazarlama stratejisinde kullanmayan Apple, bu kararından pişmanlık duyuyor olduğunu ima ediyor.

2016 yılı Apple için başarı hikayeleriyle dolu bir yıl olmadı. Şirketin hisseleri değer kazanıyor gibi görünse de çeyrek finansal raporlar hep düşüş gösterdiler. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus satışları beklenenin çok altında kaldı, MacBook’lar da o kadar sükse yapmadılar. Tüm bu ve buna benzer sebepler yüzünden 2015 yılında Temmuz ayına kadar olan dönemde 49 milyar gelir gösteren şirketin gelirleri, 2016’nın aynı döneminde 42 milyar dolara düştü.

The Wall Street Journal'a konuşan bir Apple yetkilisi, bu düşüşün sebepleri arasında Samsung Galaxy Note 7’nin başarısızlığını doğru değerlendiremediklerine de bağladı. Yetkiliye göre, şirket Note 7 başarısızlığının Samsung Galaxy S7 ürün bandının satışlarının artmasına yol açmasının da tamamen Apple’ın stratejik hatası olarak görüyormuş.

Görünen o ki, tüm Android telefonlara karşı bir koz olarak kullanılabilmesi mümkün olan Galaxy Note 7 vakasından yine Android platformunun galip çıkmasını Apple kendine yediremiyor.

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