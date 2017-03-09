Apple, En İyi Akıllı Telefon Üreticisi Ünvanını Korudu

Yeni yayınlanan bir rapora göre, Apple'ın ABD'deki akıllı telefon üreticileri arasında en popüler marka olduğu ortaya çıktı. iOS işletim sistemi Android işletim sisteminden sonra gelse de, Cupertino merkezli şirketin hakimiyeti devam ediyor. Ocak 2017'de son eren üç aylık döneme ilişkin veriler, markalar hakkında oldukça sağlam veriler barındırıyor.

Raporda, Apple'ın iPhone telefonu ABD'deki akıllı telefon pazarının yüzde 44.6'sını elinde bulunduruyor. Ekim 2016'da sona eren bir önceki rapora kıyasla Apple, bu dönemde pazar payını yüzde 2.3 artırmış görünüyor. Ayrıca, akıllı telefon pazarındaki karlar söz konusu olduğunda Apple yüzde 79 ile başı çekerken, Samsung yüzde 14.6 ile ikinci sırada yerini alıyor.

Samsung demişken, Ocak ayı sonunda akıllı telefon pazarındaki payını yüzde 30'dan yüzde 28'e düşürdü. Apple ile arasındaki rekabete bakıldığında, şirketin yüzde 16.6'lık bir gerilemesi söz konusu. Geçen yıl bazı müşterilerin Samsung ürünlerine olan güvenini kaybetmesinde Galaxy Note 7 fiyaskosunun etkili olabileceği düşünülüyor.

LG'ye bakıldığında da pazar payının yüzde 10.3 olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda üçüncü sırada olan şirket, geçtiğimiz döneme kıyasla yüzde 9.6'lık pazar payını yüzde 0.7 artırmış.

Mobil işletim sistemi verilerinde ise durum oldukça farklı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Android'in pazar payı yüzde 53.2'yi bulmuş. Dikkat çekici olan veri ise, geçtiğimiz döneme kıyasla yüzde 2'lik bir düşüş yaşaması. iOS işletim sistemi ise yüzde 2.3 artarak yüzde 44.6'ya ulaşmış.

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