Apple, Grafik İşlemcisini Üretebilmek İçin Hararetle Eleman Arıyor

Nisan ayının başında Tamindir.com sayfalarında "Apple Kendi Mobil Grafik İşlemcilerini Üretecek" haberimizi yayınlamıştık. Oysa Apple yıllardır grafik işlemciler konusunda Imagination Technologies isimli bir şirketle çalışıyordu. Fakat artık Apple, iPhone ve iPad'ler için kendi üreteceği GPU'ları kullanmak istiyor.

The Telegraph gazetesinin kariyer ilanları sayfalarında Apple, "donanım mühendisi aranıyor" başlığı altında 12 adet ilan vermiş. İşin merkezi olarak da şirketin İngiltere'deki tasarım merkezinin adresi verilmiş. Bu arada önemli olan bu 12 ilandan 11 tanesinin GPU tasarımıyla ilgili olması da dikkat çekiyor. Mühendislik Yazılım Yöneticisi başlığı taşıyan bir başka ilanda, "yeni kurulan bir takıma; mimari, özellikler, tasarım ve kontrol konusunda yardımcı olacak elemanlar"şeklinde bir iş tanımı yer alıyor.

Elbette kendi grafik yongasını üretmeye girişen Apple'ın oldukça yetenekli elamanlara ihtiyacı olacak. Apple böyle bir taşın altına elini koyunca, Imagination Technologies konuyla ilgili yaptığı açıklamada, farklı özelliklerde bir yonga üretmenin Apple için zor bir sınav olacağını dile getirdi. Apple’ın 2 sene içinde Imagination ile anlaşmasını sonlandırıp kendi GPU'larını üretmeye yoğunlaşacağı konuşuluyor. Onun için mühendis istihdamında Apple'ın titiz ve çabuk olması da gerekiyor.

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