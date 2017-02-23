Apple, iCloud Adını Taşıyan Sosyal Ağı Önce Satın Aldı, Sonra Kapattı!

Akla gelebilecek her bir iCloud alan adını kendi web sitesine yönlendirmek isteyen Apple, iCloud.net alan adını küçük bir Çin'li sosyal ağ girişiminden satın aldı. Apple'ın sahip olmadığı az sayıda iCloud sitesinden biri olan iCloud.net, macerası henüz başlamadan biten girişimler arasına girdi. AppleInsider'ın haberine göre, teknoloji devi alan adının alınması için iCloud.net'e 1.5 milyon dolar ödedi.

Yaptığı girişim Apple'ın satın almasıyla birlikte yok olan Çinli şirket, 1 Mart tarihinde bütün hizmetlerini kapatacağını açıkladı. Bağımsız olarak çalışan sosyal ağ, 2011 yılından beri faaliyet gösteriyordu. Apple ise iCloud.net alan adını alır almaz kapattı.

Tam olarak işlemin ne zaman gerçekleştiği belli değil, Whois üzerinden alan adı kontrol edildiğinde bilgilerin dün güncellendiği görülüyor. Dolayısıyla Apple'ın alan adını henüz yeni satın aldığını anlayabiliyoruz.

Apple'ın iCloud.com alan adı için 2011'de İsveçli yazılım şirketi Xcerion'a 5.2 milyon dolar ödediğini biliyoruz. Şirketin elinde şuanda 170'den fazla farklı iCloud alan adı bulunuyor.

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