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Apple iPhone 8 Çerçevesiz OLED Ekranla Gelecek

Apple iPhone 8 Çerçevesiz OLED Ekran

Apple’ın 10’uncu yılına özel bir iPhone üreteceği beklentisi tüm dünyayı büyük bir beklentiye soktu. İnternet, Apple iPhone 8 hakkında konsept tasarımlar ve farklı dedikodularla kaynarken bugün bir yenisi daha yayınladı.

Hindistan menşeli bir teknoloji yayını olan Sting Times Apple’ın 10’uncu yılına özel iPhone 8 ürün bandının, çerçevesiz OLED ekrana sahip bir tasarıma sahip olabileceği haberini manşet yaptı. İddiaya göre Apple geleneksel görüntüsünü radikal bir biçimde yenileyerek tasarım açısından da büyük bir değişikliğin önünü açacak. 2017 yılından başlayarak çerçevesiz iPhone’ların önü açılacak.

Tasarım hakkında henüz kesin bir bilgi olmasa da bu bilgi ünlü teknoloji web sitesi inquisitr.com’da da dile getirilmişti. Daha önce medyada yer alan iddialar iPhone 8 cihazların 4.7 ve 5.5 inç ekran boylarına sahip olacağını ön görüyorlardı. Bu noktada bu ekran boyutlarının çerçevesiz olarak iPhone 8’lerde yer alacak olması, cihazların tasarımını oldukça değiştirecek gibi görünüyor.

Öte yandan konuyla ilgili olarak elbette Apple’ın ağzını bıçak açmıyor. 

iPhone 8 İçin Kablosuz Şarj İddiaları Güçleniyor

iPhone 8 Cam Kasa ve Kablosuz Şarj Özelliğine Sahip Olacak

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Yazar: - 26.12.2016

Apple iPhone 8 Çerçevesiz OLED Ekranla Gelecek İçin Yorum Yaz

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