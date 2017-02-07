Apple, iPhone 8'lerin Üretimini Öne Almış Olabilir

Analistler Apple'ın iPhone 8 üretimini öne aldığını, ancak cihazın piyasaya çıkış tarihinde herhangi bir değişiklik olmayacağını iddia ediyorlar. BlueFin Research Partners tarafından duyurulan analizde aynı zamanda telefonun en başarılı telefonlardan birisi olacağı da söyleniyor.

İçerisinde bulunduğumuz yıl Apple'ın 10. yıldönümüne denk geldiği için mobil dünyanın takipçileri iPhone 8'lerden çok şey bekliyorlar. Tasarımdan tutun da teknik özelliklere kadar göz alıcı bir hale bürüneceği tahmin edilen telefon için yeni bir gelişme ortaya çıktı. Yaptığı analizlerle tanınan BlueFin Research Partners şirketi, yaşanan bazı gelişmelerden yola çıkarak Apple'ın iPhone 8 üretimini öne alacağını iddia etti ve çıkış tarihinin aynı kalacağını ekledi. Şirkete göre iPhone 8'ler Haziran ayında üretilecek ve Eylül ayında piyasaya çıkacak.

Bu zamana kadar geliştirdiği telefonlarla kendi politikalarını oluşturan Apple'ın Temmuz ayı sonu gibi iPhone 8'lerin üretimine başlayacağı ve her zamanki gibi Eylül ayı ortalarında da satışa çıkarmasını bekliyorduk. Ancak BlueFin Research Partners'ın analizlerine göre şirketin yaptığı tedarikçi anlaşmaları üretim tarihinin öne çekileceğini işaret ediyor. Öte yandan iPhone 8'in 120 milyon satış rakamına ulaşacağı da tahmin ediliyor. Ayrıca şu an Apple'ın iPhone 7 üretimlerinde ayarlamalar yaptığı ve iPhone 8 üretimleri için kaynak oluşturduğu söyleniyor. Böylece iPhone 8'lerin üretiminde boşa gider harcanmamış olacağı düşünülüyor.

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