Apple iPhone Red Raflarda Yerini Alıyor

iPhone 7 Red'in kırmızı olması onun sadece şekil olarak bir yenilik getirdiği anlamına gelmesin, yeni ürün iPhone 7 (PRODUCT)RED, HIV virüsünün anneden henüz doğmamış çocuğa bulaşmasını önlemeye yönelik ilaçlar sağlayan HIV/AIDS programlarına da destek verdiğini belirtmek amacıyla kıpkırmızı.

Ön siparişine 24 şubatta başlanacak olan iPhone 7 (PRODUCT)RED ürünlerini satın alan her birey, AIDS ile mücadeleye dahil oluyor ve Global Fund' destek veriyor. iPhone 7 (PRODUCT)RED ürünü ile beraber iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ürünlerinin renk skalası da değişiyor. Jet Black, rose gold, altın, siyah ve gümüş renklerden oluşan ürün bandına iPhone RED'de eklenmiş oluyor.

iPhone 7 (PRODUCT)RED Kaç TL?

iPhone 7 (PRODUCT)RED cihalar 128 MB ve 256 GB dahili hafızayla geliyorlar. iPhone7 - 4.7 inç modeller için 4.299 TL etiket fiyatı belirlenmiş, iPhone 7 - 5.5 inç ekran için de 4.949 TL fiyat biçilmiş. Her iki iPhone 7 (PRODUCT)RED kutularının içinden Lightning Bağlantılı EarPods, Lightning - USB Kablosu, 5 W USB Güç Adaptörü, Lightning - 3,5 mm Kulaklık Jakı Adaptörü çıkıyor.

Kırmızı iPhone 7 ve 128 GB iPhone SE Mart Ayında Satışta!