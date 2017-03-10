Apple, iPhone'ların Kolayca Tamir Ettirilmesini İstemiyor

Nebraska'da görüşülen "tamir hakkı" yasasına karşı, eyalete bir temsilci gönderen Apple. iPhone ve MacBook'ların daha kolay tamir edilmesini engellemeye uğraşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Nebraska'da, tüketicilerin ve üçüncü parti tamir zincilerinin şirketler tarafından üretilen servis el kitaplarına, teşhis ekipmanlarına ve yedek parçalara ulaşmasını ön gören bir yasa tasarısı hazırlanmıştı. "Tamir Hakkı" olarak isimlendirilen bu yasa tasarısına karşı harekete geçen Apple, eyalete delegeler ve avukatlar göndermişti. Apple'ı Nebraska'da temsil eden Steve Keste, Eyalet Senatörü Lydia Brash'a, yasa tasarısının geçmesi halinde Nebraska'nın "kötü kişiler için vaat edilmiş bölge" olacağını söylemişti. Kester'e göre, bu yasak, korsanlara şirket ürünlerine donanım düzeyinde erişim izni verebileceğinden, tüketiciler için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Yasa tasarısı karşısında arızaların yalnızca sertifikalı teknisyenler tarafından ele alınması gerektiğini savunan Apple'ın yanı sıra, Samsung ve John Deere de böylesine bir yasanın senatodan geçmesinin ardından sektörel sırların açığa çıkma riskinin olduğunu da söylemişlerdi. ComTIA (Tüketici Teknolojisi Derneği ve Bilgi Teknolojisi Endüstrisi Konseyi) de tasarının karşısında olduğunu açıklamıştı. Sony, Google ve Nintendo gibi şirketleri temsil eden ComTIA'nın görüşleri de bu yasaya karşı olduklarını işaret ediyordu.

Büyük şirketler, yasanın "fikri mülkiyetten ödün vermek" anlamına geldiğini söylerken, tüketiciler de daha ucuz tamir imkanına ulaşma ve cihazlarını daha kolay tamir ettirme şansına sahip olacakları için yasayı destekliyorlar.

Apple Türkiye’den Garanti Değişikliği

Bugün ortaya çıkan haberlere göre, Apple Türkiye, yurtdışından alınan SIM kart destekli ürünlerinde garanti değişikliğine gitti. İddia'ya göre, Apple Türkiye’nin artık yurtdışından ülkemize getirilen ürünlerine ücretsiz servis desteğini kesti.

Daha önce yurtdışından alınan ürünler bozulduğunda Türkiye’de ücretsiz olarak servise gönderilebiliyordu. Yapılan değişiklikle birlikte artık bu ürünler bozulduklarında, servislerin tamir ücreti isteyecekleri belirtildi. Henüz Apple Türkiye’den konu hakkında resmi açıklama gelmese de değişikliğin uygulamaya konulduğu söyleniyor.

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